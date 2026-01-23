سامسونج تتيح تجربة Galaxy Z TriFold في متاجر بأمريكا قبل الإطلاق

تبدأ سامسونج، اعتبارًا من اليوم 23 يناير، إتاحة هاتفها القابل للطي ثلاث مرات Galaxy Z TriFold للتجربة في عدد من متاجر Samsung Experience Store في الولايات المتحدة، قبل طرحه رسميًا في السوق الأميركية في وقت لاحق من عام 2026.

ورغم أن الهاتف متوفر بالفعل في بعض الأسواق العالمية، تؤكد الشركة أن موعد الإطلاق التجاري في الولايات المتحدة سيأتي خلال “بداية 2026” دون تحديد يوم بعينه حتى الآن.

تجربة الجهاز في هذه المرحلة ستكون لأغراض العرض فقط، إذ لن يكون متاحًا للشراء داخل المتاجر، بل يمكن للزوار تجربة العتاد وواجهة الاستخدام وبعض مزايا Galaxy AI المرتبطة بالشاشة الثلاثية الطي.

المتاجر المشاركة في برنامج العرض المبكر

توضح سامسونج أن Galaxy Z TriFold سيكون متاحًا للعرض التجريبي في مجموعة من متاجرها التجريبية في ولايات مختلفة، تشمل:

كاليفورنيا

Cerritos – Samsung Experience Store Los Cerritos Center

Glendale – Samsung Experience Store The Americana at Brand

مينيسوتا

Bloomington – Samsung Experience Store Mall of America

نيويورك

Elmhurst – Samsung Experience Store Queens Center

Garden City – Samsung Experience Store Roosevelt Field

تكساس

Frisco – Samsung Experience Store Stonebriar Centre

Houston – Samsung Experience Store The Galleria

تقدم هذه المتاجر لزوارها عروضًا عملية للهاتف، وشرحًا لطريقة طيّه وفرده، واستعراضًا لبعض سيناريوهات الاستخدام الإنتاجية والترفيهية التي تستفيد من الشاشة متعددة الألواح.

تعزيز الزخم حول عامل الشكل الجديد

تأتي هذه الخطوة في إطار سعي سامسونج إلى تسويق عامل الشكل الجديد “ثلاثي الطي” قبل الإطلاق الرسمي، عبر منح المستخدمين فرصة مبكرة للمس الجهاز وتجربته فعليًا بدل الاكتفاء بالصور ومقاطع الفيديو.

ويرى التقرير أن هذه الإستراتيجية تساعد الشركة في قياس ردود فعل السوق الأميركي على التصميم الجديد، وفي الوقت نفسه تعزيز حضور Galaxy Z TriFold ضمن منظومة أجهزة سامسونج المتقدمة المزودة بقدرات Galaxy AI.