كريستيانو رونالدو يرفض المشاركة مع النصر أمام الرياض
سفير أمريكا بتركيا: السلام في المنطقة غير ممكن.. الأنبياء والحملات الصليبية لم يستيطعوا فعل ذلك
دعاء الفجر 14 شعبان.. ردّد أفضل كلمات تبدأ بها يومك
بدون زحمة ولا طوابير.. كيف تحجز تذكرة قطار وأنت في المنزل؟
حقيقة تدخل حسام حسن في أزمة إمام عاشور مع الأهلي
استقرار المنظومة خط أحمر.. الأسنان ترفض تعديلات قانون المستشفيات الجامعية
روبلكس تشعل الجدل في مصر.. هل تحولت ألعاب الأطـ.فال إلى خطر رقمي؟
1.1 مليون دولار.. حكم سابق يلزم الزمالك بسداد مستحقات أيك السويدي في ملف عمر فرج
ضوابط صارمة لحماية الأطفال ذوي الإعاقة بالقانون
الذهب يهبط بأكثر من 3% والفضة تتراجع 5% عالميا
متحدث الأوقاف: تحديد وقت أو آيات لصلاة التراويح مخالف للمنطق
تحويل النشاط السكني إلى تجاري.. حالات إنهاء العلاقة بين المالك والمستأجر
تسريب جديد يكشف مواصفات بطارية Galaxy S26 Ultra

Galaxy S26 Ultra
Galaxy S26 Ultra
احمد الشريف

كشفت مجلة Forbes، نقلًا عن تسريبات من موقع Android Headlines ومصادر أخرى مهتمة بهواتف سامسونج، أن هاتف Galaxy S26 Ultra المرتقب سيحتفظ بسعة بطارية 5000 ميلّي أمبير في الساعة، وهي السعة نفسها الموجودة في Galaxy S25 Ultra دون زيادة تذكر. 

أوضحت التسريبات أن هذا القرار يعني استمرار اعتماد سامسونج على بطاريات ليثيوم أيون التقليدية في هاتفها الرائد لعام 2026، بدل الانتقال إلى تقنيات بطاريات أحدث استُخدمت بالفعل لدى بعض الشركات المنافسة.

لماذا لم تعتمد سامسونج بطاريات السيليكون–كربون؟

أشارت Forbes إلى أن شركات أندرويد أخرى مثل Honor و Xiaomi بدأت خلال 2025 في استخدام بطاريات تعتمد على أنود من السيليكون–كربون، وهي تقنية تسمح برفع كثافة الطاقة داخل البطارية لتمنح عمرًا أطول وشحنًا أسرع في الحجم نفسه تقريبًا. 

أوضحت المجلة أن هذه التقنية تجعل البطارية قادرة على تخزين كمية أكبر من الليثيوم، لكنها تعاني من مشكلات تتعلق بتمدّد مادة السيليكون أثناء الشحن وتأثير ذلك على عمر البطارية على المدى الطويل، ما يدفع الشركات لتقليل نسبة السيليكون واستخدام حلول هندسية معقدة لتفادي تلف الخلايا سريعًا. 

أكدت التحليلات أن هذه العوامل قد تكون من أسباب تفضيل سامسونج الاستمرار مع البطاريات التقليدية في Galaxy S26 Ultra على الأقل في الجيل الحالي.

أبعاد أرفع مع الحفاظ على البطارية

أوضحت Forbes أن التسريبات تشير أيضًا إلى أن Galaxy S26 Ultra سيكون أقل سُمكًا قليلًا من الجيل السابق، مع أبعاد تقريبية تبلغ 163 ملم للطول و7.9 ملم للسُمك، مقارنة بسُمك 8.2 ملم تقريبًا في Galaxy S25 Ultra. 

أشارت المجلة إلى أن هذا التخفيض في السُمك يعود إلى تقنيات داخلية تبنتها سامسونج في أجهزتها القابلة للطي مثل Galaxy Z Fold 7، حيث أعادت تصميم اللوحة الأم ونظام التبريد وهيكل الكاميرا لاستغلال المساحة الداخلية بكفاءة أعلى دون تقليل حجم البطارية.

 أكدت التسريبات أن سامسونج تطبق النهج نفسه في Galaxy S26 Ultra، ما يسمح بالحصول على هاتف أنحف مع الحفاظ على بطارية 5000 ميلّي أمبير كما هي.

موعد الإطلاق المتوقع لسلسلة Galaxy S26

أشارت تقارير سابقة، استشهدت بها Forbes ومواقع تقنية أخرى، إلى أن سامسونج تستعد للإعلان عن سلسلة Galaxy S26 في نهاية فبراير، مع ترجيح موعد 25 فبراير للكشف الرسمي عن الهواتف، يلي ذلك فتح باب الحجز المسبق في أوائل مارس وبدء البيع المفتوح في 11 مارس 2026 تقريبًا. 

أوضحت هذه التقارير أن Galaxy S26 Ultra سيكون في مقدمة السلسلة كأعلى طراز من حيث المواصفات، مع توقعات بترقيات في الشاشة ونظام الكاميرا وسرعات الشحن، حتى مع ثبات سعة البطارية عند 5000 ميلّي أمبير في الساعة بحسب التسريبات الحالية.

