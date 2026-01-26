موعد إطلاق Galaxy S26 Ultra ومنافسة مع Pixel 10a و iPhone 17e

أكد تقرير جديد في مجلة Forbes أن شركة سامسونج ستكشف عن سلسلة Galaxy S26، بما في ذلك هاتف Galaxy S26 Ultra، خلال حدث Galaxy Unpacked يوم 25 فبراير 2026، إلى جانب هاتفي Galaxy S26+ وGalaxy S26.

ورغم تداول شائعات عن طرازات أخرى مثل Galaxy S26 Pro وGalaxy S26 Edge، يوضح التقرير أن سامسونج قررت في النهاية العودة إلى التشكيلة التقليدية بعد ضعف مبيعات S25 Edge وتأثير المنافسة السعرية مع آيفون 17 الذي يبدأ من 799 دولارًا.

تعتمد سامسونج هذا العام أسلوب “الحجز المسبق يبدأ غدًا” بدل الفتح الفوري بعد نهاية المؤتمر؛ إذ من المقرر فتح باب الحجز المسبق يوم الخميس 26 فبراير، مع الإشارة إلى أن الناقل المعروف Ice Universe ذكر أن هذه التواريخ تخص السوق الكورية، حيث تمتد فترة الحجز من 26 فبراير إلى 4 مارس، تليها فترة “ما قبل البيع” من 5 إلى 10 مارس.

عروض الحجز: تخفيضات استبدال واشتراك ذكاء اصطناعي

يشير التقرير إلى أن سامسونج اعتادت تقديم حوافز قوية للحجز المسبق في السنوات الماضية، ومن المتوقع استمرار هذه السياسة مع سلسلة Galaxy S26. من بين العروض المرجّحة:

قيم استبدال مرتفعة وضمان حد أدنى عند تسليم هاتف قديم مقابل شراء جهاز من عائلة Galaxy S26.

ألوان حصرية تباع فقط عبر المتجر الإلكتروني الرسمي، على غرار لون Titanium Jetblack في Galaxy S25 Ultra العام الماضي.

شراكة محتملة مع جوجل لتقديم اشتراك مجاني في خدمة Google AI Pro لمدة قد تصل إلى عام كامل مع Galaxy S26 Ultra، بما يوازي العرض الممنوح لهاتف Pixel 10 Pro.

يبقى السؤال مفتوحًا حول استمرار عرض “مضاعفة السعة التخزينية” (الحصول على سعة أعلى بنفس سعر السعة الأدنى)؛ إذ يلفت التقرير إلى أن ارتفاع تكاليف الذاكرة والتخزين قد يجعل استمرار هذه الإستراتيجية أكثر كلفة على سامسونج هذا العام.

موعد التوفر في الأسواق وتجنّب “الجمعة 13”

بحسب التقرير، من المقرر أن يُطرح Galaxy S26 Ultra وباقي السلسلة في الأسواق ويبدأ شحن الطلبات المسبقة يوم الأربعاء 11 مارس، وهو توقيت غير معتاد لسامسونج التي تفضّل عادة إطلاق الهواتف يوم الجمعة.

لكن اختيار هذا اليوم يرتبط برغبة الشركة في تجنّب إطلاق الجهاز في “الجمعة 13”، لما يحمله التاريخ من دلالات تشاؤمية في عدد من الأسواق.

المنافسة مع MWC: هل تفرض سامسونج إيقاع السوق؟

يتزامن إطلاق Galaxy S26 Ultra تقريبًا مع فعاليات معرض الهواتف العالمي MWC 2026 في برشلونة، الذي ينطلق في 2 مارس لمدة أربعة أيام، ويعد أحد أكبر الأحداث السنوية في عالم الهواتف الذكية.

ترى Forbes أن سامسونج، باختيارها التقديم على المعرض، تحاول أن تضع معيارًا مسبقًا لما ينبغي أن يكون عليه الهاتف الرائد في 2026، خاصة في ما يتعلق برؤيتها لميزات Galaxy AI وتجربة الذكاء الاصطناعي على الهواتف.

لكن التقرير يحذر من أن أي إعلان قوي أو تصميم مبتكر من شركات أخرى خلال MWC – حتى لو كان محدود الإنتاج أو بسعر مرتفع – قد يخلق تأثير “هالة” يجعل Galaxy S26 Ultra يبدو أقل جرأة أو أقرب إلى تحديث تدريجي يعتمد على تقنيات العام الماضي.

ضغط Pixel 10a على الفئة المتوسطة

يوضح التقرير أن سلسلة Galaxy S26 لن تواجه المنافسة فقط في فئة الهواتف الرائدة، بل أيضًا في الفئة المتوسطة الأقرب لسعر Galaxy S26 الأساسي.

من المتوقع أن تطلق جوجل هاتف Pixel 10a، النسخة المتوسطة من عائلة Pixel 10، في 18 فبراير مع توفره في الأسواق يوم 5 مارس، وفقًا للنقاشات المتداولة على الإنترنت، رغم عدم وجود تأكيد رسمي حتى الآن.

يشير التقرير إلى أن Pixel 10a قد يقلّص السعر بنحو 250 دولارًا مقارنة بـ Galaxy S26، مع الاستمرار في تقديم أحدث مزايا الذكاء الاصطناعي من جوجل حتى لو اعتمد على معالج من الجيل السابق، كما حدث مع Pixel 9a الذي حظي باستقبال إيجابي العام الماضي.

هذا يجعل Pixel 10a تحديًا مباشرًا لسامسونج في الشريحة السعرية الأدنى، خاصة للمستخدمين الباحثين عن تجربة ذكاء اصطناعي قوية بسعر أقل من الهواتف الرائدة.

iPhone 17e: سلاح آبل لإبقاء المستخدمين داخل النظام

إلى جانب جوجل، يضع التقرير تركيزًا كبيرًا على هاتف iPhone 17e المتوقع من آبل، والذي يُعد امتدادًا لهاتف iPhone 16e الذي قدّمته الشركة العام الماضي بسعر 599 دولارًا كبديل لسلسلة SE السابقة.

لا يوجد موعد رسمي حتى الآن، لكن التقديرات ترجح إطلاقه قرب 18 فبراير أيضًا، استنادًا إلى أن iPhone 16e أُعلن عنه في 19 فبراير 2025 عبر بيان صحفي، وإلى توقيت إصدار التحديث الكبير الأخير من iOS 26 المتوقع في نهاية مارس.

يرى التقرير أن iPhone 17e سيعمل كـ “مكبح” أمام رغبة مستخدمي iOS في الانتقال إلى أندرويد؛ فهو يقدم هاتفًا جديدًا بسعر أقل من Galaxy S26، ضمن منظومة آبل المعتادة.

بهذه الصورة، يجد Galaxy S26 نفسه محاصرًا في المنتصف بين Pixel 10a الأرخص من جهة، وiPhone 17e كخيار جذاب لمستخدمي آيفون الراغبين في الترقية دون مغادرة النظام من جهة أخرى.

حصة سامسونج السوقية ورهان Galaxy S26 Ultra

يذكّر التقرير بأن سامسونج استحوذت على حصة سوقية عالمية بلغت 19.1٪ في عام 2025، وأن سلسلة Galaxy S25 – خصوصًا Galaxy S25 Ultra – لعبت دورًا رئيسيًا في ذلك؛ إذ شكّل الطراز Ultra 52٪ من الطلبات الأولية، بما يعادل ضعف مبيعات Galaxy S24 Ultra عند الإطلاق.

ومع ذلك، يحذّر الكاتب من أن السوق في 2026 أكثر تنافسية بشكل ملحوظ، مع دخول لاعبين مثل شاومي وأوبو بتصاميم متقدمة وتجارب جديدة، إلى جانب إستراتيجيات هجومية من آبل وجوجل في التسعير والذكاء الاصطناعي. وتتجه الأنظار إلى مكالمة أرباح سامسونج للربع الرابع 2025 يوم 29 يناير 2026، حيث يتوقع أن تقدّم الشركة توقعاتها الرسمية لمستقبل Galaxy S26 Ultra وتأثيره على نتائجها خلال العام.