تسريب أسعار سلسلة Galaxy S26 قبل الإطلاق العالمي

أشارت تسريبات جديدة إلى أن سلسلة سامسونج Galaxy S26 قد تطلق في الهند والأسواق العالمية الشهر المقبل، وأن أسعار جميع الطرازات في هذه المجموعة الرائدة قد تم تسريبها على الإنترنت.

ووفقا لمصادر، قد يطرح هاتف سامسونج Galaxy S26 Ultra بسعر أقل من سابقه، بينما من المتوقع أن تظل أسعار Galaxy S26 وGalaxy S26+ مشابهة لأسعار طرازات S25 وS25+ السابقة.

تسريبات الأسعار



كشف المسرب Roland Quandt عبر منصة بلوسكاي، أن هاتف Galaxy S26 Ultra سيكون أرخص بحوالي 100 يورو (ما يقارب 110 دولارا) من Galaxy S25 Ultra، سواء للإصدارات بسعة 256 جيجابايت أو 512 جيجابايت، استنادا إلى بيانات التجزئة من دولة خارج الاتحاد الأوروبي.

للمقارنة، يباع حاليا هاتف Galaxy S25 Ultra في أوروبا بسعر يبدأ من 1469 يورو (حوالي 1616 دولارا)، ما يعني أن سعر Galaxy S26 Ultra المتوقع سيكون تقريبا 1369 يورو (حوالي 1,506 دولارا).

أما النسخة الأعلى سعة 1 تيرابايت، فيتوقع أن يطرح بنفس سعر سابقه، أي 1849 يورو (حوالي 2034 دولارا).

سلسلة سامسونج Galaxy S25

أسعار Galaxy S26 وS26+



بالنسبة لطرازي Galaxy S26 وS26+، فقد تظل الأسعار دون تغيير مقارنة بسلسلة S25 السابقة، حاليا، يبدأ سعر Galaxy S25 بسعة 256 جيجابايت من 919 يورو (حوالي 1011 دولارا)، بينما يبدأ Galaxy S25+ بسعة 256 جيجابايت من 1159 يورو (حوالي 1275 دولارا).

تشير التسريبات أيضا إلى أن سامسونج قد تقدم ترقيات مجانية في سعة التخزين عند الطلب المسبق لسلسلة Galaxy S26، متحملة زيادة تكلفة مكونات الذاكرة للحفاظ على أسعار السلسلة دون تغيير.

موعد الإطلاق

ووفقا للتقارير السابقة، من المتوقع أن تطلق سامسونج سلسلة Galaxy S26 عالميا في 25 فبراير، على أن تبدأ المبيعات في 11 مارس.