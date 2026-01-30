قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
شعرك في خطر .. تحذير من تشغيلة حناء شهيرة
جميع التدابير .. تحذير روسي شديد ضد من يعتدي على سفن تحمل علمها
44 عاما على رحيل الأسطورة.. رأفت الهجان رجل عاش في قلب العدو ومات بسر الوطن
الرئيس السيسي: المناهج الدراسية بالأكاديمية العسكرية المصرية تضمن جدارة التعليم
اتحاد الكرة يناقش خارطة طريق المنتخب وملف الخبير الأجنبي.. الأحد
خاص| إير كايرو تبدأ التشغيل من مطار العاصمة الدولي لأول مرة في فبراير
بعد تطويره وصيانته| افتتاح كوبري مبارك أمام المارة في المنوفية.. صور
رئاسة مركز بلاط تعلن عن حاجتها لعمال نظافة بنظام الأجر اليومي.. اعرف التفاصيل
الرئيس السيسي: المناهج الدراسية بالأكاديمية العسكرية المصرية تضمن جدارة التعليم
الاتحاد الأفريقي يدعو لضبط النفس بعد القتال بين القوات الإثيوبية وجبهة تيجراي
فتح معبر رفح البري من الجانب الفلسطيني الأحد المقبل
دعاء اليوم الحادى عشر من شعبان.. كلمات تصب عليك الخير صبا
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تسريب أسعار سلسلة Galaxy S26 قبل الإطلاق العالمي

شيماء عبد المنعم

أشارت تسريبات جديدة إلى أن سلسلة سامسونج Galaxy S26 قد تطلق في الهند والأسواق العالمية الشهر المقبل، وأن أسعار جميع الطرازات في هذه المجموعة الرائدة قد تم تسريبها على الإنترنت. 

ووفقا لمصادر، قد يطرح هاتف سامسونج Galaxy S26 Ultra بسعر أقل من سابقه، بينما من المتوقع أن تظل أسعار Galaxy S26 وGalaxy S26+ مشابهة لأسعار طرازات S25 وS25+ السابقة.

تسريبات الأسعار


كشف المسرب Roland Quandt عبر منصة بلوسكاي، أن هاتف Galaxy S26 Ultra سيكون أرخص بحوالي 100 يورو (ما يقارب 110 دولارا) من Galaxy S25 Ultra، سواء للإصدارات بسعة 256 جيجابايت أو 512 جيجابايت، استنادا إلى بيانات التجزئة من دولة خارج الاتحاد الأوروبي.

للمقارنة، يباع حاليا هاتف Galaxy S25 Ultra في أوروبا بسعر يبدأ من 1469 يورو (حوالي 1616 دولارا)، ما يعني أن سعر Galaxy S26 Ultra المتوقع سيكون تقريبا 1369 يورو (حوالي 1,506 دولارا).

أما النسخة الأعلى سعة 1 تيرابايت، فيتوقع أن يطرح بنفس سعر سابقه، أي 1849 يورو (حوالي 2034 دولارا).

سلسلة سامسونج Galaxy S25

أسعار Galaxy S26 وS26+


بالنسبة لطرازي Galaxy S26 وS26+، فقد تظل الأسعار دون تغيير مقارنة بسلسلة S25 السابقة، حاليا، يبدأ سعر Galaxy S25 بسعة 256 جيجابايت من 919 يورو (حوالي 1011 دولارا)، بينما يبدأ Galaxy S25+ بسعة 256 جيجابايت من 1159 يورو (حوالي 1275 دولارا).

تشير التسريبات أيضا إلى أن سامسونج قد تقدم ترقيات مجانية في سعة التخزين عند الطلب المسبق لسلسلة Galaxy S26، متحملة زيادة تكلفة مكونات الذاكرة للحفاظ على أسعار السلسلة دون تغيير.

موعد الإطلاق 

ووفقا للتقارير السابقة، من المتوقع أن تطلق سامسونج سلسلة Galaxy S26 عالميا في 25 فبراير، على أن تبدأ المبيعات في 11 مارس.

رئيس الأركان يعود إلى مصر عقب انتهاء زيارته الرسمية إلى سلطنة عمان

زيارة رئيس الأركان لسلطنة عمان
زيارة رئيس الأركان لسلطنة عمان
زيارة رئيس الأركان لسلطنة عمان

الأجهزة التنفيذية بالشرقية تكثف جهودها للإرتقاء بمنظومة الإنارة العامة بالشوارع والطرق الرئيسية

إنارة
إنارة
إنارة

زيارة إشرافية من وزارة الصحة الي مستشفى فاقوس تمهيداً لتكويد قسطرة القلب

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

إيران.. 3 شروط أمريكية قبل اندلاع الحرب

إيران
إيران
إيران

الميزان بيضحك عليك… وده السبب الحقيقي اللي مخليك مش بتخسي

الميزان بيضحك عليك.. السبب الحقيقي لفشل رحلة التخسيس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العِمَامَة.. حين يُلَفُّ القماشُ حول الرأس فيستقيم المعنى

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: بعض العلاقات درس لا قدر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: عمى الرادارات.. وبصيرة الدولة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تحويلات المغتربين الأفارقة.. شريان اقتصادي لحاضر الدولة ومستقبلها

