نهاية هاتف سامسونج جالاكسي زد القابل للطي.. اعرف القصة كاملة

تُشير التقارير إلى أن سامسونج ، تستعد لإيقاف إنتاج أحد هواتفها القابلة للطي الأكثر تجريبية بعد أشهر قليلة من طرحه ومن المتوقع أن يتوقف إنتاج أول جهاز ثلاثي الطي من الشركة، وهو سامسونج جالاكسي زد ترايفولد ، بعد جولة أخيرة من عمليات إعادة التخزين في سوقها المحلي في كوريا الجنوبية.

تصميم هاتف TriFold

بصراحة، لم يُصمم هاتف TriFold ليكون جهازًا شائع الاستخدام. أرادت سامسونج اختبار مدى قدرة هذا الجهاز على جذب العملاء، وهذا ما يفسر اقتصاره على أسواق قليلة.

هاتف TriFold

سامسونج جالاكسي زد ثلاثي الطي

بحسب التقارير، ستعيد سامسونج طرح دفعة أخيرة من هاتف Galaxy Z TriFold قبل إيقاف إنتاجه نهائياً. ولم نسمع أي تسريبات أو شائعات حول أي خطط فورية لإصدار طراز لاحق.

يستخدم هاتف Galaxy Z TriFold آلية طي على شكل حرف G، على عكس آلية الطي على شكل حرف S المستخدمة في هاتف Huawei Mate XTs . تقوم آلية سامسونج بطي الشاشة إلى الداخل من كلا الجانبين، مما يحمي الشاشة الداخلية مع توفير شاشة أكبر قابلة للاستخدام عند فتح الهاتف بالكامل.

يحتوي على شاشة خارجية مقاس 6.5 بوصة للاستخدام العادي للهاتف وشاشة داخلية أكبر بكثير مقاس 10 بوصات تحول الجهاز إلى شيء أقرب إلى جهاز لوحي عند فتحه.



ما الفرق بين سامسونج جالاكسي زد ثلاثي الطي؟

يعمل الهاتف بمعالج كوالكوم سنابدراجون 8 إيليت، ويدعم شريحتي اتصال. كما أنه مزود ببطارية سعتها 5600 مللي أمبير. ورغم هذه المواصفات، تمكنت سامسونج من الحفاظ على وزن الهاتف عند 309 جرامات.

يُعدّ التصميم المادي بلا شكّ الجزء الأكثر إثارة للإعجاب. يبلغ سمك الجهاز 4.2 ملم فقط عند فتحه و12.9 ملم عند طيّه، وهو سمك ضئيل بالنظر إلى الطبقات المتعددة من المكونات القابلة للطيّ في الداخل.

مع ذلك، كانت استخدامات هاتف TriFold محدودة نوعًا ما. فإما أن تستخدمه مفتوحًا بالكامل لتجربة شاشة كبيرة، أو تعتمد على الشاشة الخارجية عند إغلاقه. لم يكن هناك خيار وسط، مما قد يكون حدّ من جاذبيته خارج نطاق المتحمسين والمستخدمين الأوائل.