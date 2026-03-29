مشكلات تضرب جالكسي S26 .. وهذه أبرز الأعطال وحلولها المقترحة

كشفت منصة Android Authority في تقرير موسّع عن تزايد شكاوى مستخدمي سلسلة سامسونج Galaxy S26 بمختلف إصداراتها، مع رصد مجموعة من المشكلات المتكررة في الأداء والشاشة والبطارية والاتصال ظهرت بعد الطرح في الأسواق خلال 2026.

وأوضحت المنصة أن هذه المشكلات لا تصيب كل الأجهزة، لكنها تتكرر بما يكفي لتشكيل نمط واضح، ما دفعها إلى تلخيص أبرز الأعطال المعروفة حاليًا إلى جانب الحلول المقترحة من خلال الإعدادات أو التحديثات البرمجية.

استنزاف البطارية وسخونة الهاتف مع الاستخدام اليومي

أشارت Android Authority إلى أن عددًا من مستخدمي Galaxy S26 وS26+ وS26 Ultra اشتكوا من استنزاف ملحوظ للبطارية وسخونة الجهاز حتى أثناء المهام العادية مثل تصفح الشبكات الاجتماعية أو تشغيل الكاميرا لفترات قصيرة.

وأوضحت المنصة أن هذه السلوكيات ترتبط غالبًا بتطبيقات تعمل في الخلفية بشكل مكثف أو بإعدادات أداء مضبوطة على الوضع العالي دائمًا، ما يدفع المعالج للعمل بطاقة أكبر من المطلوب في المهام اليومية.

أكد التقرير أن الحلول المبدئية التي ينصح بها الخبراء تشمل إغلاق التطبيقات التي تعمل في الخلفية، ومراجعة التطبيقات ذات استهلاك الطاقة المرتفع من داخل إعدادات البطارية، وضبط وضع الأداء إلى متوازن، إلى جانب تحديث النظام إلى آخر نسخة متاحة، حيث عالجت سامسونج عبر بعض التحديثات سلوكيات غير طبيعية في إدارة الطاقة.

مشكلة الشاشة والضبابية وإجهاد العين في S26 Ultra

أوضحت تقارير موازية أن شاشة Galaxy S26 Ultra تحديدًا أثارت انتقادات من بعض المستخدمين بسبب إحساس بضبابية طفيفة أو "نقشة" حول النصوص والأيقونات، خاصة مع الخلفيات الفاتحة أو عند الاستخدام في الإضاءة الضعيفة، وهو ما تسبب لدى بعضهم في إجهاد للعين.

وأشارت نقاشات على منتديات مثل Reddit إلى أن هذه المشكلة ترتبط بطريقة ترتيب وحدات البكسل في الشاشة لدعم ما يُعرف بـ"وضع الخصوصية" الذي يحد من القدرة على قراءة المحتوى من زوايا جانبية، ما يغيّر شكل الحواف حول الخطوط مقارنة بشاشات جالكسي السابقة.

أكدت Android Authority في تغطيات مرتبطة بسلسلة S26 أن هذه السمة تبدو أقوى في S26 Ultra مقارنة بنماذج أخرى من السلسلة، وأنها ليست عيبًا برمجيًا يمكن إصلاحه بالكامل عبر تحديث، بل نتيجة لاختلاف في تصميم اللوحة نفسها، مع إمكانية تقليل الإحساس بها عبر ضبط دقة الشاشة أو سطوعها بحسب تفضيل المستخدم.

أعطال في Android Auto ومشكلات اتصال متفرقة

أشارت تقارير تقنية إلى أن جزءًا من مالكي Galaxy S26 واجهوا مشكلات في عمل Android Auto، سواء من خلال انقطاع الاتصال المتكرر أو عدم تعرف السيارة على الهاتف بعد التحديث إلى بعض الإصدارات البرمجية.

وأوضحت Android Authority أن هذه المشكلة ليست حصرية لسامسونج، لكنها ظهرت بشكل متزامن مع تحديثات لنظام أندرويد وتطبيق Android Auto، ما يجعل الحل في كثير من الحالات مرتبطًا بتحديث التطبيق، أو حذف بيانات Android Auto وإعادة إعداده من جديد، أو تجربة كابل USB مختلف في حالة الاتصال السلكي.

أكد التقرير أن بعض المستخدمين أبلغوا أيضًا عن مشكلات متفرقة في الاتصال عبر Wi-Fi أو بلوتوث بعد أول تشغيل للهاتف، وتمكنوا من حلها بشكل مبدئي عبر إعادة تشغيل الجهاز أو إعادة ضبط إعدادات الشبكة من داخل إعدادات النظام، مع انتظار التحديثات اللاحقة من سامسونج لتحسين الاستقرار.

غياب Play Protect على بعض الوحدات ومخاوف تتعلق بالحماية

أوضحت تقارير نقلتها منصات تقنية أن عددًا محدودًا من هواتف Galaxy S26 تم رصده بدون حالة "تم التحقق من Play Protect" في إعدادات جوجل بلاي، وهو ما أثار تساؤلات لدى أصحاب هذه الأجهزة حول سبب غياب هذا الاعتماد الأمني الذي يُفترض أن يكون مفعّلًا على الهواتف الرسمية.

وأشارت Android Authority في تغطيتها لسلسلة S26 إلى أن هذه الحالات تبدو فردية ويتم التعامل معها عادةً عبر التواصل مع دعم سامسونج أو جوجل، أو من خلال إعادة ضبط المصنع ثم تسجيل الدخول من جديد، مع التأكد من شراء الهاتف من مصدر رسمي أو موثوق.

أكدت المنصة أن سامسونج تعمل عادةً بالتعاون مع جوجل على ضمان توافق هواتفها الرائدة مع جميع خدمات الحماية المدمجة، وأن غياب Play Protect لا يعني بالضرورة وجود مشكلة في العتاد نفسه، بل قد يكون خللًا برمجيًا أو في عملية التسجيل الأولية للجهاز.