تحرك عاجل من فيفا بعد أحداث مباراة مصر وإسبانيا

كشف الإعلامي احمد فؤاد أن الاتحاد الدولي لكرة القدم بدأ إجراءات تحقيق رسمي بشأن الهتافات التي صدرت من جماهير إسبانيا خلال مباراة المنتخبين الودية أمام مصر.

وكتب فؤاد عبر حسابه علي فيسبوك "وفقاً لصحيفة "ماركا" الإسبانية، الاتحاد الدولي لكرة القدم سيبدأ التحقيق في الهتافات التي صدرت من مدرجات مشجعي إسبانيا، في مباراة مصر وإسبانيا، بعدما دون حكم المباراة ما حدث في تقريره"

يأتي هذا التحرك في إطار سياسة فيفا المتشددة تجاه ظاهرة العنصرية في كرة القدم، حيث يواصل الاتحاد الدولي برئاسة جياني إنفانتينو تكثيف جهوده لمكافحة هذه الظاهرة، ودعم اللاعبين المتضررين من أي إساءات عنصرية في مختلف المسابقات.