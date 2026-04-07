تشريح وتحريات.. تحقيقات موسعة في مـ.قتل صاحب كافيه بمنشأة القناطر

تباشر النيابة العامة بشمال الجيزة الكلية، تحقيقات موسعة في العثور على جثة صاحب كافيه في الرياح البحيري بمدينة منشأة القناطر .

وانتدبت النيابة الطب الشرعي لتشريح جثة المجني عليه وتحديد أسباب وتوقيت الوفاة، والأداة المستخدمة في قتله، وطلبت تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة.

من جانبها ، تكثف الأجهزة الأمنية بالجيزة من جهودها لكشف ملابسات مقتل صاحب كافيه بمنشأة القناطر عقب اختفائه في ظروف غامضة، والعثور على جثته في الرياح البحيري المجاور للكافية.

تلقت الأجهزة الأمنية بالجيزة بلاغا بتغيب إيهاب.ص.خ صاحب كافيه من "الريست" بقرية أبو غالب بمدينة منشأة القناطر، وجهت قيادات أمن الجيزة بتشكيل فريق بحث لكشف ملابسات تغيب الشاب.

وأسفر الفحص المبدئي لغرفة داخل الكافيه عن وجود اثار دماء ما أثار فزع أسرته، ونظرا لوجود الرياح البحيري بجانب الكافيه اتجهت الأنظار لاحتمالية غرقه خاصة مع العثور على نقاط دماء على حافة الترعة.

وعقب ساعات من البحث تم العثور على جثة الشاب ومازالت التحريات جارية لكشف ملابسات وفاته، تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

ونعى أهل قرية أبو غالب الشاب المتوفى وانهالت التعليقات أنه كان شابا مكافحا محبوبا من الجميع.