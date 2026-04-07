بطولة الدوري الممتاز.. كهربا يتفوق على ناصر منسي في عدد الأهداف

قارن الناقد الرياضي خالد طلعت بين أرقام نجم إنبي محمود عبد المنعم كهربا و ونجم الزمالك ناصر منسي ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز .

و كتب خالد طلعت عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك :كهربا يتفوق على ناصر منسي .. سجل كهربا اليوم هدفه رقم 57 في بطولة الدوري الممتاز مقابل 56 هدف لناصر منسي.

حقق فريق إنبي فوزا كبيرا أمام سموحة بهدفين نظيفين في المباراة التي أقيمت اليوم على إستاد برج العرب في اطار منافسات الجولة الأولى بمرحلة التتويج في الدوري المصري.

أحرز محمد مصطفى ميدو لاعب سموحة الهدف الاول بالخطأ في مرماه بالدقيقة 63 ثم أحرز محمود كهربا الهدف الثاني في الدقيقة 81 .

وبهذه النتيجة احتل إنبى الترتيب الخامس برصيد 33 نقطة، بينما يأتي سموحة في المركز السابع برصيد 31 نقطة.