احتجاجات وفوضى أمام مقر احتجاز الرئيس الفنزويلي في أمريكا

شهد محيط مركز الاحتجاز الذي يُحتجز فيه الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، في حي بروكلين أحد أكثر مناطق نيويورك ازدحاما بالسكان، تجمعات حاشدة واحتجاجات واسعة.

وذكر موقع فوكس نيوز الأمريكي أن حالة من الفوضى اندلعت أمام مركز الاحتجاز الحضري في بروكلين، مع تحركات مكثفة للشرطة وسط الحشود المتجمعة.

كما أشار الموقع إلى أن شوارع نيويورك شهدت احتجاجات واسعة تنديدًا بالضربات الأمريكية على فنزويلا واعتقال مادورو.

في المقابل، أفادت التقارير بأن محيط مركز الاحتجاز نفسه شهد تجمعات أخرى لأشخاص احتفلوا بالقبض على الرئيس الفنزويلي، حيث علت الهتافات والأغاني، وهو ما يعكس حالة من الانقسام الواضح في الشارع الأمريكي تجاه هذه التطورات.