البيت الأبيض ينشر فيديو لمادورو داخل منشأة احتجاز محاطا بإجراءات أمنية مشددة

تتواصل التطورات المتسارعة في المشهد الفنزويلي، عقب الإعلان عن عملية عسكرية أمريكية مفترضة في العاصمة كاراكاس، أسفرت عن اعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته ونقلهما إلى الولايات المتحدة.

ونشر الحساب الرسمي للبيت الأبيض المخصص للرد السريع مقطع فيديو يظهر ما قيل إنه اقتياد مادورو داخل منشأة احتجاز، مرفقا بتعليق مقتضب: "تم اقتياده".

ويظهر في الفيديو رجل يشبه مادورو مرتديًا سترة سوداء بغطاء للرأس، يسير في ممر مفروش بسجادة زرقاء تحمل شعار إدارة مكافحة المخدرات – نيويورك، وسط حراسة أمنية مشددة.

ووفقا للمعلومات المتداولة، فقد خضع مادورو لإجراءات التوقيف الرسمية، بما في ذلك أخذ بصمات الأصابع، داخل مكتب إدارة مكافحة المخدرات في مانهاتن، قبل نقله إلى مركز احتجاز في بروكلين بواسطة موكب أمني رفيع المستوى، بعد وصوله بطائرة هليكوبتر.

وشهد محيط المنشأة تجمعًا لافتًا لحشود من الأشخاص، رفع بعضهم الأعلام الفنزويلية ورددوا هتافات متباينة، بالتزامن مع انتشار مكثف لقوات إنفاذ القانون.

في السياق ذاته، تداولت منصات إعلامية صورة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب وأعضاء فريقه للأمن القومي أثناء متابعتهم لسير العملية، فيما نشر ترامب صورة أخرى تُظهر مادورو – بحسب الوصف – على متن حاملة الطائرات الأمريكية «يو إس إس إيو جيما»، وهو يرتدي بدلة رياضية رمادية، وعيناه مغطاتان، وسط إجراءات أمنية مشددة، دون تأكيد رسمي بشأن ظهور زوجته سيليا فلوريس.

وأعلنت المحكمة العليا الفنزويلية تكليف نائبة الرئيس ديلسي رودريغيز بتولي مهام الرئاسة بالنيابة، في خطوة قالت إنها تهدف إلى «ضمان استمرارية مؤسسات الدولة والدفاع عن سيادة البلاد»، وذلك بعد إعلان واشنطن عدم اعترافها بشرعية مادورو.

