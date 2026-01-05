تهنئة من ذوي الهمم لمطران مطروح والخمس المدن الغربية ومالطا بمناسبة عيد الميلاد

قدم أبناء ذوي الهمم بمؤسسة اللؤلؤة التهنئة للأخوة الأقباط بمطروح بكنيسة السيدة العذراء بمدينة مرسى مطروح ، بمناسبة رأس السنة الميلادية وعيد الميلاد المجيد.

وكان في استقبالهم الابنا كاراس مطران مطروح والخمس المدن الغربية وجزيرة مالطا ، والقمص متي زكريا راعي كنائس مطروح ومعربين عن سعادتهم البالغة وفرحة أقباط مصر ومطروح بالعيد إعادة الله عليهم بالخير والسعادة والأمن والأمان.

وقالت مؤسسة اللؤلؤة لذوي الهمم والتنمية المجتمعية للابنا كاراس مطران مطروح والخمس المدن الغربية وجزيرة مالطا خلال الزيارة " الأخوة الأقباط أبناء الوطن الواحد ، مقدمين التهنئة وأطيب التمنيات بمناسبة حلول عيد الميلاد المجيد، أعاده الله علينا بالخير والبركة ، وحفظ الله لمصرنا الغالية أمنها واستقرارها، في ظل رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية".

وأكدت المؤسسة أن وحدتنا الدائمة هي الأساس في تحقيق السلام والاستقرار والأمان والتقدم لوطننا العزيز مصر، مشيراً أن المصريين بكافة فئاتهم دائماً ما يقدمون دروساً فى ثقافة التعايش وحب الوطن ، وهذا ما رسخ الوحدة الوطنية بين صفوف هذا الشعب وجعلها الركيزة الأساسية لنهضة الدولة وتقدمها.

وأوضح عبد الرازق السعودي رئيس مجلس أمناء مؤسسة اللؤلؤة لذوي الهمم بأن وفد من ذوي الهمم وأعضاء المؤسسة قاموا بالتوجه لكنيسة السيدة العذراء لتقديم التهنئة والتبريكات بمناسبة رأس السنة الميلادية وعيد الميلاد المجيد ، الذي يحتفل بها المصريين خلال أيام أقباط مصر ومطروح في مشهد يتكرر في نسيج ومصير واحد تحت راية أم الدنيا مصر .