البيت الأبيض: رئيسة فنزويلا المؤقتة ستلتزم بالمطالب الأمريكية
فنانة تعلن انفصالها عن محمد عبد المنصف: زواج شرعي استمر 7 سنوات
بيير أوتشو.. فأل حسن لمنتخب مصر قبل مواجهة بنين في أمم أفريقيا 2025
ستارة تتسبب في سقوط طالبة من الطابق الثالث أمام جراج أكاديمية الفنون
هل يجوز تغطية الفم والأنف بالكوفية بسبب البرد الشديد؟.. الإفتاء توضح الحكم
بلطجة وترويع.. كواليس سقوط أنبوبة في بولاق الدكرور
نجوم الفن يحتفلون بعيد ميلاد إلهام شاهين: حبايبي من برج الجدي
اليمن.. قوات درع الوطن تحبط محاولة تهريب أسلحة منهوبة وتضبط المتورطين
مواصفات شيفروليه سبارك الكهربائية الجديدة كليًا.. صور
4 مليون دولار.. رحيل لاعبين من الزمالك لحل الأزمة المالية
اعرف الخطوط الساخنة للإبلاغ عن الكلاب الضالة في منطقتك
هل نسيان قراءة سورة بعد الفاتحة يستوجب سجود السهو؟.. اعرف رأي الشرع
محافظات

تهنئة من ذوي الهمم لمطران مطروح والخمس المدن الغربية ومالطا بمناسبة عيد الميلاد

ايمن محمود

قدم أبناء ذوي الهمم بمؤسسة اللؤلؤة التهنئة للأخوة الأقباط بمطروح بكنيسة السيدة العذراء بمدينة مرسى مطروح ، بمناسبة رأس السنة الميلادية وعيد الميلاد المجيد.

 وكان في استقبالهم الابنا كاراس مطران مطروح والخمس المدن الغربية وجزيرة مالطا ، والقمص متي زكريا راعي كنائس مطروح ومعربين عن سعادتهم البالغة وفرحة أقباط مصر ومطروح بالعيد إعادة الله عليهم بالخير والسعادة والأمن والأمان.

وقالت مؤسسة اللؤلؤة لذوي الهمم والتنمية المجتمعية للابنا كاراس مطران مطروح والخمس المدن الغربية وجزيرة مالطا خلال الزيارة " الأخوة الأقباط أبناء الوطن الواحد ، مقدمين التهنئة وأطيب التمنيات بمناسبة حلول عيد الميلاد المجيد، أعاده الله علينا بالخير والبركة ، وحفظ الله لمصرنا الغالية أمنها واستقرارها، في ظل رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية".

وأكدت المؤسسة أن وحدتنا الدائمة هي الأساس في تحقيق السلام والاستقرار والأمان والتقدم لوطننا العزيز مصر، مشيراً أن المصريين بكافة فئاتهم دائماً ما يقدمون دروساً فى ثقافة التعايش وحب الوطن ، وهذا ما رسخ الوحدة الوطنية بين صفوف هذا الشعب وجعلها الركيزة الأساسية لنهضة الدولة وتقدمها.

وأوضح عبد الرازق السعودي رئيس مجلس أمناء مؤسسة اللؤلؤة لذوي الهمم بأن وفد من ذوي الهمم وأعضاء المؤسسة قاموا بالتوجه لكنيسة السيدة العذراء لتقديم التهنئة والتبريكات بمناسبة رأس السنة الميلادية وعيد الميلاد المجيد ، الذي يحتفل بها المصريين خلال أيام أقباط مصر ومطروح في مشهد يتكرر في نسيج ومصير واحد تحت راية أم الدنيا مصر .

