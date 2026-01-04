قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

محافظ الغربية يتفقد إحدى العيادات بكفر الزيات لضبط الخدمة وتيسير العلاج

الغربية أحمد علي

أجرى اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، جولة ميدانية مفاجئة داخل عيادة أحمد عرابي الشاملة للتأمين الصحي بمدينة كفر الزيات، وذلك في استجابة مباشرة لشكاوى عدد من المواطنين بشأن مستوى الخدمة الطبية، وحرصًا على المتابعة الميدانية الدقيقة لسير العمل داخل منشآت التأمين الصحي، والوقوف على الواقع الفعلي للخدمة المقدمة دون أي ترتيبات مسبقة، بما يضمن رصد أوجه القصور والتعامل معها على الفور.

توجيهات محافظ الغربية 

وخلال الجولة، حرص محافظ الغربية على الجلوس وسط المرضى وكبار السن على كراسي الانتظار، وتبادل الحديث معهم، واستمع إلى مطالبهم وشكاواهم بشأن مواعيد الكشف وصرف الأدوية، كما وقف بنفسه أمام شبابيك صيدليات التأمين الصحي، وتابع إجراءات صرف العلاج خطوة بخطوة، واطلع على آليات العمل ومدى توافر الأدوية وسرعة تقديم الخدمة، موجّهًا بتذليل أي معوقات تواجه المرضى، ومؤكدًا أن كرامة المواطن وتخفيف أعباء الانتظار تمثل أولوية قصوى لا تقبل التأجيل.

تحرك تنفيذي 

كما تفقد المحافظ أقسام الاستقبال والعيادات المختلفة، واطلع على منظومة العمل داخل العيادة، واستمع إلى شكاوى المواطنين ، موجّهًا بسرعة إعادة ترتيب آليات العمل بما يضمن انسيابية الحركة وحسن توزيع الأطقم الطبية، وسرعة تقديم الخدمة، مع مراعاة كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والحالات التي تحتاج إلى رعاية خاصة.

تحسين خدمات علاجية 

وأكد اللواء أشرف الجندي، خلال حديثه المباشر مع المواطنين من داخل العيادة وأمام شبابيك الصيدليات، أن وجوده وسط المرضى يأتي لضمان حصولهم على حقهم الكامل في خدمة علاجية منظمة وسريعة، مشددًا على أن المتابعة الميدانية هي الطريق الحقيقي لضبط الأداء وتصحيح أي خلل، وأن صحة المواطن على رأس أولويات العمل التنفيذي بالمحافظة.

تحسين خدمات علاجية 

وشدد محافظ الغربية على ضرورة الالتزام الكامل بالانضباط الإداري وحسن معاملة المرضى، وعدم السماح بأي تقصير أو تهاون في تقديم الخدمة، موجّهًا إدارة العيادة بمتابعة معدلات صرف الأدوية بشكل لحظي، وتقليل زمن الانتظار، وتنظيم حركة المواطنين داخل الصيدليات بما يمنع التكدسات ويحفظ كرامة المرضى، مع الفصل بين مسارات كبار السن والحالات المزمنة لضمان سهولة حصولهم على الخدمة.

كما وجّه اللواء أشرف الجندي بسرعة إعداد تقرير تفصيلي عن احتياجات العيادة من الأدوية والمستلزمات الطبية، والتنسيق الفوري مع هيئة التأمين الصحي لسد أي عجز، مؤكدًا ضرورة تواجد المسؤولين ميدانيًا داخل مواقع تقديم الخدمة، وعدم الاكتفاء بالإدارة من المكاتب، مشددًا على أن المواطن يجب أن يشعر بتحسن حقيقي وملموس في مستوى الخدمة على أرض الواقع.

وأكد محافظ الغربية أن هذه الجولة تأتي ضمن نهج ثابت يعتمد على النزول المفاجئ إلى مواقع تقديم الخدمة، مشيرًا إلى أن المحافظة تضع صحة الإنسان في صدارة أولوياتها، وأن تطوير منظومة الرعاية الصحية وتحسين جودة الخدمات الطبية يمثلان محورًا أساسيًا في خطة العمل خلال المرحلة الحالية.

وفي ختام الجولة، أعرب عدد من المواطنين وكبار السن عن تقديرهم لحرص محافظ الغربية على التواجد بينهم والاستماع إلى مطالبهم بشكل مباشر، مؤكدين أن الزيارة عكست اهتمامًا حقيقيًا بمتابعة الخدمات الصحية والعمل الجاد على تطويرها بما يليق بالمواطن.

