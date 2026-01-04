محافظ الغربية يؤكد في اليوم العالمي للغة برايل التزام المحافظة الكامل بدعم وتمكين المكفوفين

أكد اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، أن الاحتفال باليوم العالمي للغة برايل يمثل مناسبة إنسانية ومجتمعية بالغة الأهمية، لتجديد الالتزام بحق أبناءنا المكفوفين في المعرفة والتعليم والوصول المتكافئ للمعلومات، مشددًا على أن لغة برايل ليست مجرد وسيلة للقراءة والكتابة، بل أداة أساسية للتمكين والاستقلال وبناء الإنسان، بما يتسق مع توجه الدولة المصرية التي تضع الإنسان في صدارة أولوياتها وخططها للتنمية الشاملة.

توجيهات محافظ الغربية

وأوضح محافظ الغربية أن المحافظة تولي اهتمامًا خاصًا بدعم المكفوفين وضعاف البصر، من خلال التنسيق المستمر مع مديريات التعليم والتضامن الاجتماعي وكافة الجهات المعنية، للعمل على توفير بيئة تعليمية وخدمية أكثر شمولًا، وتقديم الدعم اللازم للمؤسسات والمبادرات التي تسهم في نشر ثقافة لغة برايل وتيسير استخدامها، بما يضمن مشاركة حقيقية وفعّالة لهم في مختلف مجالات الحياة.

وقال اللواء أشرف الجندي: «اليوم العالمي للغة برايل يذكّرنا بمسؤوليتنا الإنسانية والمجتمعية تجاه أبنائنا المكفوفين، فإتاحة أدوات المعرفة لهم حق أصيل لا يقبل الانتقاص، ومحافظة الغربية ملتزمة بتقديم كل أوجه الدعم الممكنة لضمان اندماجهم الكامل في المجتمع، تعليمًا وثقافةً وعملًا، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية التي تؤمن بأن التنمية الحقيقية لا تتحقق إلا بمشاركة الجميع دون استثناء».

تحسين خدمات المواطنين

وأضاف محافظ الغربية أن المرحلة المقبلة ستشهد تكثيف الجهود لدعم البرامج والأنشطة الموجهة للمكفوفين، وتعزيز الشراكات مع مؤسسات المجتمع المدني والجهات المتخصصة، بما يسهم في تطوير مستوى الخدمات المقدمة، ويدعم قدراتهم على الاعتماد على الذات وتحقيق طموحاتهم، مؤكدًا أن المحافظة ستظل داعمة لكل مبادرة جادة تستهدف بناء الإنسان وترسيخ قيم العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص.

ردع مخالفين

واختتم المحافظ تصريحاته بالتأكيد على أن الاحتفال بهذه المناسبة يحمل رسالة واضحة بأن محافظة الغربية ماضية بثبات نحو مجتمع أكثر وعيًا وإنصافًا، يقدّر قدرات أبنائه جميعًا، ويؤمن بأن الاختلاف لا يلغي القدرة على العطاء، وأن الاستثمار الحقيقي هو الاستثمار في الإنسان.