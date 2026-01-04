قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حوادث

ضبط صاحب مخبز استولى على 12 جوال دقيق مدعم من الحصص المخصصة له بالغربية

الغربية أحمد علي

تمكنت مديرية التموين بمحافظة الغربية، من ضبط صاحب مخبز فى مركز زفتى، استولى على 12 جوال دقيق بلدى مدعم ، والتصرف فيها بالبيع فى السوق السوداء، والتربح ماليا بدون جه حق.

وتلقى أحمد عبود وكيل وزارة التموين بالغربية، تقريرا بتمكن حملة لمفتشى الرقابة التموينية بمركز زفتى، من ضبط صاحب مخبز استولى على 12 جوال دقيق مدعم من الحصص المخصصة له.

وذلك بعد إجراء الجرد الفعلى لرصيد المخبز وشاشة جرد الأرصدة، والتصرف فيها بالبيع فى السوق السوداء، وتحقيق أرباحا غير مشروعة ببيعها فى السوق السوداء.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة المختصة لتجرى شئونها.

اخبار محافظة الغربية دعم الأسر والعائلات حملات مخابز الرقابة التموينية

