استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال بالنقب.. واقتحامات بالضفة الغربية

ارتقى شهيد جديد خارج نطاق الإبادة في غزة ويدعى محمد حسين الذي قتل على يد شرطة الاحتلال في قرية ترابين الصانع في النقب جنوب فلسطين المحتلة.

وقالت الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة بالنقب: "ندين الجريمة النكراء بإعدام الشاب محمد حسين في بلدة ترابين الصانع على يد شرطة الاحتلال الإسرائيلية، وتأتي هذه الجريمة نتيجة للتحريض العنصري والفاشي الذي يقوده بن جفير، ونتاج سياسات حكومة اليمين المتطرف".

كما شنت قوات الاحتلال، فجر اليوم الأحد، حملة مداهمات واعتقالات في أنحاء متفرقة بالضفة الغربية تخللها اقتحام المنازل، والتنكيل بأصحابها وتخريب محتوياتها.

وأفادت مصادر محلية أن جيش الاحتلال أعاد اعتقال الشاب قسام دلني عقب اقتحام منزله في قرية قيره قضاء سلفيت وهو محرر منذ عدة أسابيع.

كما اعتقل جيش الاحتلال الشاب ليث سحويل عقب مداهمة منزله في حي البالوع بمدينة البيرة في رام الله.

وفي نابلس اعتقلت قوات الاحتلال الشاب رائف عقل خلال اقتحامها بلدة بيت إيبا غرب المدينة ، فيما مزق جنود الاحتلال صور الشهداء خلال اقتحام مخيم بلاطة شرقي المدينة.

واعتقلت قوات الاحتلال المواطن محمد صالح الدراويش بعد اقتحام منزله ومقر شركة يملكها وسط مدينة دورا جنوب الخليل ،حيث تم مصادرة جهاز حاسوب وجهاز تسجيل الكاميرات الخاص بالشركة.

واطلقت قوات الاحتلال الرصاص الحي تجاه مركبة خلال اقتحامها بلدة حبلة جنوب قلقيلية.