«ستارلينك» : توفير خدمة الإنترنت مجاناً لفنزويلا حتى 3 فبراير

أعلنت شركة ستارلينك أنها ستوفر خدمات النطاق العريض المجانية للأشخاص في فنزويلا حتى 3 فبراير، وذلك في أعقاب العملية الأمريكية التي أطاحت بالرئيس نيكولاس مادورو.

تقدم هذه الخدمة، التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها وتملكها شركة سبيس إكس التابعة للملياردير إيلون ماسك، خدمة النطاق العريض المتنقل عبر شبكة من الأقمار الصناعية التي تدور في مدارات حول الأرض.

في منشور على موقع إكس، قالت الشركة إنها تعهدت بـ "الاتصال المستمر" بفنزويلا، وهي دولة معروفة بمعاناتها من الرقابة على الإنترنت، حيث سبق لحكومة مادورو أن حظرت فيسبوك ويوتيوب وإنستجرام ومنصات أخرى في الماضي.

تُظهر مقاييس من شركة نت بلوكس Netblocks انقطاعًا مفاجئًا في الاتصال بالإنترنت في أجزاء من كاراكاس يوم السبت، والذي قالت إنه يتوافق مع "انقطاع التيار الكهربائي أثناء العملية العسكرية الأمريكية".

وتشير تقارير وسائل الإعلام المحلية أيضاً إلى عدم وجود اتصال بالإنترنت في بعض أجزاء العاصمة.