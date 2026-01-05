ضبط سيارة نقل محملة بـ 32 جوال دقيق مدعم بالغربية

تمكنت مديرية التموين بالغربية من ضبط سيارة نقل خلال سيرها على طريق طريق القرشية، أمام قرية البندرة التابعة لمركز السنطة، محملة بـ 32 جوال دقيق مدعم تقدر، كانت فى طريقها لتهريبها خارج منظومة التوزيع الرسمية، وللبيع فى السوق السوداء، للتربح ماليا بدون وجه حق.

حملات تموينية

وكانت قد وردت معلومات للمهندس أحمد عبود وكيل وزارة التموين بالغربية، بوجود سيارة نقل تقوم بنقل الدقيق البلدى المدعم فى نطاق مركز السنطة وبيعه فى السوق السوداء، وتم تشكيل حملة بمتابعة ناصر العفيفى وكيل المديرية، وترأسها عبدالقادر الزير مدير إدارة تموين السنطة، وفؤاد سرحان مدير الرقابة التموينية بالإدارة، والسعيد سلامة رئيس الرقابة التجارية بالإدارة، وحسام الجابرى مفتش بالإدارة.

ردع مخالفين

وتم عمل عدة أكمنة على طريق القرشية، وأمام قرية البندرة تم ضبط السيارة أثناء مرورها بالطريق بعد محاولة قائدها الهرب بالسيارة، محملة بـ 32 جوال دقيق بلدى مدعم كانت فى طريقها للبيع فى السوق السوداء ،وتم ضبط السائق والمضبوطات.

تحرك أمني عاجل

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية والتحفظ على الدقيق والسيارة حيث تم نقل الدقيق إلى مستودع دقيق السنطة، وكذا التحفظ على السائق والسيارة بمركز شرطة السنطة، وحرر محضر وأخطرت النيابة العامة لتجرى شئونها.