عبد العاطي وبن فرحان يؤكدان أهمية التوصل إلى تسوية للأزمة اليمنية عبر الحوار
قبل لقاء الليلة.. تاريخ مواجهات منتخب مصر أمام بنين في كأس الأمم الأفريقية
قناة مفتوحة على النايل سات تبث مباراة مصر وبنين مجانا.. اعرف التردد
أولى الجلسات.. رئيس فنزويلا يصل إلى محكمة مانهاتن الفيدرالية في نيويورك
فرنسا تؤكد وقوفها بجانب الدنمارك ضد المطامع الأمريكية في جرينلاند
السلطات الأمريكية تنقل مادورو من مقر احتجازه إلى المحكمة في نيويورك
مباراة في منتهى الصعوبة ..خالد الغندور يحذر من منتخب بنين
شيخ الأزهر ووزير الأوقاف ومفتي الجمهورية يهنئون البابا تواضروس بعيد الميلاد
بث مباشر.. نقل السلطات الأمريكية مادورو من مقر احتجازه إلى المحكمة
مصر ضد بنين | قنوات مجانية لبث مباراة ثمن النهائي بأمم إفريقيا
قرار ينتظره المصريون.. هل الخميس المقبل إجازة رسمية؟
احتجاجات إيران تتصاعد.. سلطات طهران تفرض قيودا على الإنترنت
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
حوادث

ضبط سيارة نقل محملة بـ 32 جوال دقيق مدعم بالغربية

الغربية أحمد علي

تمكنت مديرية التموين بالغربية من ضبط سيارة نقل خلال سيرها على طريق  طريق القرشية، أمام قرية البندرة التابعة لمركز السنطة، محملة بـ 32 جوال دقيق مدعم تقدر، كانت فى طريقها لتهريبها خارج منظومة التوزيع الرسمية، وللبيع فى السوق السوداء، للتربح ماليا بدون وجه حق.

حملات تموينية 

وكانت قد وردت معلومات للمهندس  أحمد عبود وكيل وزارة التموين بالغربية، بوجود سيارة نقل تقوم بنقل الدقيق البلدى المدعم فى نطاق مركز السنطة وبيعه فى السوق السوداء، وتم تشكيل حملة بمتابعة ناصر العفيفى وكيل المديرية، وترأسها عبدالقادر الزير مدير إدارة تموين السنطة، وفؤاد سرحان مدير الرقابة التموينية بالإدارة، والسعيد سلامة رئيس الرقابة التجارية بالإدارة، وحسام الجابرى مفتش بالإدارة.

ردع مخالفين 

وتم عمل عدة أكمنة على طريق  القرشية، وأمام قرية البندرة تم ضبط السيارة أثناء مرورها بالطريق بعد محاولة قائدها الهرب بالسيارة، محملة بـ 32 جوال دقيق بلدى مدعم  كانت فى طريقها للبيع فى السوق السوداء ،وتم ضبط السائق والمضبوطات.

تحرك أمني عاجل 

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية والتحفظ على الدقيق والسيارة حيث تم نقل الدقيق إلى مستودع دقيق السنطة، وكذا التحفظ على السائق والسيارة بمركز شرطة السنطة، وحرر محضر وأخطرت النيابة العامة لتجرى شئونها.

اخبار محافظة الغربية ضبط سيارة نقل ردع مخالفين أمن الغربية تحرير محاضر

لقاء الخميسي

ماذا قالت لقاء الخميسي قبل ساعات من انفصال زوجها عن إيمان الزيدي؟

لقاء الخميسي وزوجها

بعد صدمة إيمان الزيدي.. علاقة لقاء الخميسي بزوجها محمد عبد المنصف

الدواجن

تحرك مفاجئ الآن.. أسعار الدواجن اليوم الإثنين 5 يناير 2026

أسعار السجائر اليوم

حقيقة الزيادة الجديدة.. أسعار السجائر اليوم كليوباترا وبوكس وLM ومارلبورو

إيمان الزيدي

أعلنت الانفصال عن محمد عبد المنصف.. من هي ايمان الزيدي وأهم أعمالها؟

الحريق

ننشر أسماء ضحايا حريق شقة أم بيومى بشبرا الخيمة

أحمد الشرع

اختفاء غامض للرئيس الشرع وتأجيل خطابه لوقت لاحق.. ماذا يحدث في سوريا؟

الدولار

الدولار يرتفع لأعلى مستوى في أسبوعين بعد التدخل الأمريكى في فنزويلا

بدر عبد العاطي وزير الخارجية

الخارجية: نرفض أي ممارسات من شأنها تقويض وحدة الأراضي الفلسطينية

صورة أرشيفية

الرئيس السيسي يبحث تطورات الأوضاع في الصومال واليمن مع وزير الخارجية السعودي

مادورو

مادورو يـصل إلـى مقر محكمة مانهاتن الفيدرالية للمثول في أول جلسة قـضـائـيـة لـه منذ اعتقاله

مسلسلات رمضان 2026 .. 10 صور من مسلسل حكاية نرجس لـ ريهام عبد الغفور

ما هي علامات ضيق التنفس.. وكيف يمكن التعامل معه وعلاجه؟

اتجوز عليها في السر 7 سنين.. القصة الكاملة لأزمة لقاء الخميسي ومحمد عبد المنصف

إضافات بسيطة لكوب الماء الصباحي تعزز صحتك يوما بعد يوم

وزير الدفاع والإنتاج الحربى والبابا تواضروس الثاني

وزير الدفاع للبابا تواضروس: وحدة النسيج الوطني الركيزة الأساسية لبناء الدولة المصرية

وزير الدفاع يتقدم وفد القوات المسلحة لتهنئة البابا تواضروس

وزير الدفاع يتقدم وفد القوات المسلحة لتهنئة البابا تواضروس بمناسبة عيد الميلاد المجيد| صور

5 دول تدين التدخل العسكري الأمريكي في فنزويلا

بينها الصين وروسيا .. 5 دول تدين التدخل العسكري الأمريكي في فنزويلا

النحل وجثث الموتي

هل يتغذى النحل على بقايا بشرية.. ماذا حدث في قرية الكمايشة؟

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: عفاريت اليوم و عفاريت الأمس

أ.د. عادل القليعي

أ.د. عادل القليعي يكتب: كيف تتعايش الحرباء مع بيئتها...؟!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: اختطاف مادورو واللعبة الأمريكية الخطرة

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: صوماليلاند على خط النار: كيف فجّر الاعتراف الإسرائيلي أزمة إقليمية ودولية؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: 2026.. أحلام وآمال العام الجديد

