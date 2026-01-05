رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية تزور الضفة الغربية والأردن

أعلن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، عن زيارة مرتقبة الأسبوع الحالي، لـ أوديل رينو-باسو رئيسة البنك، إلى الضفة الغربية والأردن، حيث تلتقي خلالها مجموعة من كبار المسئولين الحكوميين والعملاء من القطاعين العام والخاص.

ويرافق رينو-باسو في هذه الزيارة وفد رفيع المستوى من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لمنطقة جنوب وشرق البحر الأبيض المتوسط.

وخلال زيارتها للضفة الغربية، ستعقد اجتماعات مع الدكتور محمد مصطفى رئيس الوزراء الفلسطيني، والمهندس محمد العامور وزير الاقتصاد الوطني، والدكتور اسطفان سلامة وزير المالية والتخطيط، ويحيى شنار محافظ سلطة النقد الفلسطينية.

كما ستلتقي بممثلين من البنوك المحلية الشريكة ومجموعة من النظراء من القطاع الخاص، بالإضافة إلى ممثلي الاتحاد الأوروبي.

وفي الأردن.. تعتزم رينو-باسو الاجتماع بالدكتور جعفر حسان رئيس الوزراء الأردني، وزينة طوقان وزيرة التخطيط والتعاون الدولي ومحافظ الأردن لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والدكتور صالح الخرابشة وزير الطاقة والثروة المعدنية، والدكتور عادل شركس محافظ البنك المركزي الأردني.

كما ستعقد مناقشات مائدة مستديرة مع ممثلين من مجتمع الأعمال والبنوك المحلية الشريكة والمجتمع الدولي والجهات المانحة، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي.

وقالت رينو-باسو: "يسعدني زيارة الضفة الغربية والأردن حيث يواصل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية التزامه بدعم تنمية القطاع الخاص وتعزيز النمو الاقتصادي من خلال الاستثمارات ودعم السياسات، ومن خلال العمل الوثيق مع السلطات المحلية والجهات المانحة والشركات، نواصل تحقيق أثر ملموس، وتحسين حياة الناس، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي".

ومنذ بدء عملياته في الضفة الغربية عام 2017، دعم البنك 36 مشروعًا في القطاع الخاص، باستثمارات بلغت 185.5 مليون يورو، أما في الأردن منذ بدء استثماراته عام 2012، استثمر البنك ما يزيد على 2.2 مليار يورو لتمويل 82 مشروعًا في جميع أنحاء البلاد، وتضمنت تلك المشاريع الدعم المالي لقطاع الطاقة، والبنية التحتية الحيوية، والقطاع المصرفي الأردني، والشركات من جميع الأحجام، وكانت نسبة 73 في المائة من ذلك التمويل موجهة نحو القطاع الخاص، كما قام البنك بتعبئة تمويل بقيمة 110 ملايين يورو من جهات أخرى في عام 2025.