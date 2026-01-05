قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
زعيم المعارضة الإسرائيلية يهاجم نتنياهو: الجنوب يشتعل وتصاعد الجرائم الجنـ.سية
نائبة مادورو تحدث حسابها على إكس: نسير على خطى بوليفار وتشافيز
الخارجية الإيرانية: ما يحدث في غزة والضفة الغربية مثال بارز لأسوأ أشكال الجريمة والعنف
الهلال الأحمر يساند الحماية المدنية والإسعاف في حريق مصنع بلاستيك بأكتوبر
انتشار الفيروسات ينحصر بشدة.. بيان عاجل وتحذير من الصحة بشأن الإنفلونزا والأمراض التنفسية
من الإيحاء إلى الملاحقة.. القانون يواجه التحـ.ـرش بعقوبات غير مسبوقة
غلق وتشميع منشأة غير مرخصة لتعبئة المياه العادية لطرحها بالأسواق في الجيزة
الدولة تتحرك مبكرا لاستقبال رمضان| سلع استراتيجية بأسعار مناسبة وتوازن في السوق.. تفاصيل
رئيس كهرباء القناة لـ"صدى البلد": استرداد 895 مليون جنيه من "سارقي التيار".. واستثمارات بمليار و107 ملايين لتطوير الشبكة
مندوبة كولومبيا بمجلس الأمن: نرفض أي عمل عسكري يمثل خطرا على السكان.. والديمقراطية لا يمكن الدفاع عنها بالعنف
نتنياهو: أنا وترامب لن نسمح لإيران بتجديد برنامجها النووي
باستثمار 5.6 مليون دولار.. رئيس اقتصادية القناة يوقع عقد إنشاء مصنع تركي للملابس الجاهزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية تزور الضفة الغربية والأردن

رئيسة البنك الأوروبي لإعادةاإعمار والتنمية
رئيسة البنك الأوروبي لإعادةاإعمار والتنمية
أ ش أ

أعلن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، عن زيارة مرتقبة الأسبوع الحالي، لـ أوديل رينو-باسو رئيسة البنك، إلى الضفة الغربية والأردن، حيث تلتقي خلالها مجموعة من كبار المسئولين الحكوميين والعملاء من القطاعين العام والخاص.

ويرافق رينو-باسو في هذه الزيارة وفد رفيع المستوى من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لمنطقة جنوب وشرق البحر الأبيض المتوسط.

وخلال زيارتها للضفة الغربية، ستعقد اجتماعات مع الدكتور محمد مصطفى رئيس الوزراء الفلسطيني، والمهندس محمد العامور وزير الاقتصاد الوطني، والدكتور اسطفان سلامة وزير المالية والتخطيط، ويحيى شنار محافظ سلطة النقد الفلسطينية.

كما ستلتقي بممثلين من البنوك المحلية الشريكة ومجموعة من النظراء من القطاع الخاص، بالإضافة إلى ممثلي الاتحاد الأوروبي.

وفي الأردن.. تعتزم رينو-باسو الاجتماع بالدكتور جعفر حسان رئيس الوزراء الأردني، وزينة طوقان وزيرة التخطيط والتعاون الدولي ومحافظ الأردن لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والدكتور صالح الخرابشة وزير الطاقة والثروة المعدنية، والدكتور عادل شركس محافظ البنك المركزي الأردني.

كما ستعقد مناقشات مائدة مستديرة مع ممثلين من مجتمع الأعمال والبنوك المحلية الشريكة والمجتمع الدولي والجهات المانحة، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي.

وقالت رينو-باسو: "يسعدني زيارة الضفة الغربية والأردن حيث يواصل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية التزامه بدعم تنمية القطاع الخاص وتعزيز النمو الاقتصادي من خلال الاستثمارات ودعم السياسات، ومن خلال العمل الوثيق مع السلطات المحلية والجهات المانحة والشركات، نواصل تحقيق أثر ملموس، وتحسين حياة الناس، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي".

ومنذ بدء عملياته في الضفة الغربية عام 2017، دعم البنك 36 مشروعًا في القطاع الخاص، باستثمارات بلغت 185.5 مليون يورو، أما في الأردن منذ بدء استثماراته عام 2012، استثمر البنك ما يزيد على 2.2 مليار يورو لتمويل 82 مشروعًا في جميع أنحاء البلاد، وتضمنت تلك المشاريع الدعم المالي لقطاع الطاقة، والبنية التحتية الحيوية، والقطاع المصرفي الأردني، والشركات من جميع الأحجام، وكانت نسبة 73 في المائة من ذلك التمويل موجهة نحو القطاع الخاص، كما قام البنك بتعبئة تمويل بقيمة 110 ملايين يورو من جهات أخرى في عام 2025.

البنك الأوروبي التنمية رئيسة البنك الأردن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منتخب مصر

قناة مفتوحة على النايل سات تبث مباراة مصر وبنين مجانا.. اعرف التردد

أسعار السجائر اليوم

حقيقة الزيادة الجديدة.. أسعار السجائر اليوم كليوباترا وبوكس وLM ومارلبورو

أحمد الشرع

سوريا .. أول تعليق رسمي من قصر الشعب يكشف حقيقة اختفاء أحمد الشرع | تفاصيل

الحريق

ننشر أسماء ضحايا حريق شقة أم بيومى بشبرا الخيمة

أحمد الشرع

اختفاء غامض للرئيس الشرع وتأجيل خطابه لوقت لاحق.. ماذا يحدث في سوريا؟

منتخب مصر

مصر ضد بنين | قنوات مجانية لبث مباراة ثمن النهائي بأمم إفريقيا

اتفرج ببلاش.. قناة مفتوحة لمشاهدة مباراة مصر وبنين في ثمن نهائي أمم أفريقيا

اتفرج ببلاش.. قناة مفتوحة لمشاهدة مباراة مصر وبنين في ثمن نهائي أمم أفريقيا

الدولار

الدولار يرتفع لأعلى مستوى في أسبوعين بعد التدخل الأمريكى في فنزويلا

ترشيحاتنا

الصين

بكين تحث الولايات المتحدة على عدم استخدام "التهديد الصيني" لتبرير التحرك نحو جرينلاند

جنوبي لبنان

إسرائيل تعلن ضربات جديدة جنوبي لبنان ومقتل عنصرين من حزب الله

نتنياهو

نتنياهو: ملتزمون بإعادة آخر جثمان من غزة ونعمل على هذا الأمر

بالصور

ستوري لقاء الخميسي بعد إعلان انفصال الزيدي وعبد المنصف يثير الجدل

لقاء الخميسي
لقاء الخميسي
لقاء الخميسي

30 صورة لإيمان الزيدي تثير الجدل بعد إعلان انفصالها عن محمد عبد المنصف

إيمان الزيدي
إيمان الزيدي
إيمان الزيدي

في عز البرد.. هيدي كرم تثير الجدل بإطلالة جريئة

فى عز البرد.. هيدى كرم تثير الجدل بإطلالة جريئة مشفت عن التاتو
فى عز البرد.. هيدى كرم تثير الجدل بإطلالة جريئة مشفت عن التاتو
فى عز البرد.. هيدى كرم تثير الجدل بإطلالة جريئة مشفت عن التاتو

قوات أمريكية خاصة تصطحب رئيس فنزويلا إلى محكمة مانهاتن مكبلا| شاهد

مادورو مكبلا برفقة قوة خاصة
مادورو مكبلا برفقة قوة خاصة
مادورو مكبلا برفقة قوة خاصة

فيديو

لقاء الخميسي

لقاء الخميسي تتصدر محركات البحث بعد إعلان انفصال إيمان الزيدي عن عبد المنصف

ايمان الزيدي

زواج سري 7 سنين يهز الوسط الرياضي والفني.. إيمان الزيدي تعلن انفصالها عن محمد عبد المنصف

وزير الدفاع والإنتاج الحربى والبابا تواضروس الثاني

وزير الدفاع للبابا تواضروس: وحدة النسيج الوطني الركيزة الأساسية لبناء الدولة المصرية

وزير الدفاع يتقدم وفد القوات المسلحة لتهنئة البابا تواضروس

وزير الدفاع يتقدم وفد القوات المسلحة لتهنئة البابا تواضروس بمناسبة عيد الميلاد المجيد| صور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: عفاريت اليوم و عفاريت الأمس

أ.د. عادل القليعي

أ.د. عادل القليعي يكتب: كيف تتعايش الحرباء مع بيئتها...؟!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: اختطاف مادورو واللعبة الأمريكية الخطرة

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: صوماليلاند على خط النار: كيف فجّر الاعتراف الإسرائيلي أزمة إقليمية ودولية؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: 2026.. أحلام وآمال العام الجديد

المزيد