هل أنت متردد.. أستاذ طب نفسي يشرح معناه وأعراضه

قال الدكتور محمد المهدي أستاذ الطب النفسي بجامعة الأزهر، إن معنى التردد هو عكس متكرر عن اتخاذ القرار رغم توافر المعلومات والقدرة على الاختيار.

وأضاف محمد المهدي، في برنامج "الحكاية" على قناة "ام بي سي مصر"، أنه يجب توافر هذه المعطيات حتى نحكم على هذا الأمر أنه تردد، منوها أن هناك قرارات مصيرية تحتاج لجمع معلومات وتأني.

وأشار إلى أن التردد المرضي يظهر في الوسواس القهري، لديه إحساس دائما أنه ليس القرار السليم، كما يظهر في الشخصية ذات الفرط في التفكير، وكذلك في المصابين بالاكتئاب، والقلق المزمن.

وأضاف أن الشخص الطماع مصاب بالتردد فالطماع يريد كسب كل شئ ويستحوذ على كل ما حوله.