بسبب تقرير 2025.. زيلينسكي: تغييرات في السلك الدبلوماسي لأزكرانيا
تعديل مواعيد قطار العاصمة (LRT) تزامناً مع احتفالات عيد الميلاد المجيد| التفاصيل الكاملة
عقب تقديمهم بلاغا ضد نقيب المهن الموسيقية.. عبد الباقي وأبوالمجد وعاطف أمام يحذرون مجلس النقابة
التعرف على جثمانين من ضحايا حريق مركز علاج الإدمان ببنها.. والاستماع لأقوال الناجين
تطبيق إنستاباي.. حدود السحب وكيفية التحويل بين الحسابات
محصلش.. ماذا قال شاكر محظور دلوقتي عن اتهامات خدش الحياء؟.. كواليس التحقيقات
هل الجنسية المصرية تمنح مقابل 10 آلاف دولار؟.. اعرف الحقيقة
ننشر التقرير الطبي لضحايا حريق مركز الإدمان ببنها
ميدو: الكرة الأفريقية تطورت.. وصلاح من إيجابيات لقاء بنين
عمرو مصطفى: محمد منير هو اللي حببني في الموسيقى العربي.. وقدمت معه أغنية أبكي
كل المصريين يحبوكم بالزاف.. شوبير يشكر جمهور المغرب على دعمهم للمنتخب الوطني
أسهم شركات النفط الكندية تهبط بعد أزمة فنزويلا وتصاعد المخاوف الجيوسياسية
ديني

كيف أسس النبي الأمان النفسي داخل البيت؟.. عالم بالأوقاف يوضح

النبي محمد
النبي محمد
أحمد سعيد

أكد الدكتور محمود الأبيدي، من علماء وزارة الأوقاف، أن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم قدّمت نموذجًا عمليًا راقيًا لإدارة الخلافات الأسرية وبناء الأمان النفسي داخل البيت، مشيرًا إلى أن النبي ﷺ أرسى في حياته مبدأ جواز الاختلاف دون أن يتحول إلى صدام أو كسر للمشاعر، مستشهدًا بموقفه مع السيدة عائشة رضي الله عنها حين وقع بينهما خلاف، فاقترح الاحتكام إلى شخص يفصل بينهما، في دلالة واضحة على احترام الرأي الآخر وتنظيم الخلاف.

كيف أسس النبي الأمان النفسي داخل البيت؟

وأوضح الدكتور محمود الأبيدي، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الاثنين، أن النبي ﷺ حين عرض الاحتكام إلى الفاروق عمر رضي الله عنه لم توافق السيدة عائشة، ثم وافقت فورًا على الاحتكام إلى أبيها الصديق رضي الله عنه، وحين بدأ الحوار قال لها النبي ﷺ: «أتحدث أم تتحدثين؟»، فقالت: «بل تحدث ولا تنطق إلا صدقًا»، وهنا اشتد الموقف، ففهم الصديق رضي الله عنه الأمر على غير مقصده، وكاد أن يتدخل بعاطفة الأب، لكن النبي ﷺ وقف حائط صد، موضحًا أن الصديق جاء حكمًا لا أبًا، وأنه لم يُدعَ ليؤذي أو ينحاز، وإنما ليُحق الحق بين زوجين.

وأشار إلى أن المشهد الأعمق في هذا الموقف هو لجوء السيدة عائشة رضي الله عنها إلى النبي ﷺ واحتماؤها خلفه، رغم أن من أمامها هو والدها، في صورة بليغة تعبّر عن أن النبي ﷺ كان الملاذ الآمن والحضن الدافئ، وأن الأمان الحقيقي داخل الأسرة يُبنى حين يشعر الفرد أن هناك من يحتويه وقت الخطر، ويمنحه الطمأنينة لا الخوف.

وبيّن الدكتور محمود الأبيدي أن هذا المعنى يتكرر في واقعنا اليوم، حين يجد الإنسان نفسه مثقلًا بالمشكلات، فيلجأ إلى طفل من أولاده أو يحتضنه، فيشعر بسكينة وهدوء عجيبين، مؤكدًا أن الله سبحانه وتعالى أقام الأسرة لتكون موطن الرحمة وبناء النفوس، لا ساحة صراع أو كسر.

وشدد على أن الزوجة حين تكون داعمة وصادقة وغير خائنة، وتقف إلى جوار زوجها في الشدة والمنحة والمحنة، فإن ذلك يمنحه قوة حقيقية في مواجهة الدنيا، لأنه يستند إلى دعم أسري صادق يؤمن به ويثق فيه، وكذلك الأب أو الأم حين يؤمنان بابنهما أو ابنتهما رغم التخبطات، ويدعمونه نفسيًا وقلبياً حتى يصل، فإن الشكر سيأتي فعلًا قبل أن يأتي قولًا، وإن تأخر الاعتراف في الدنيا فلن يضيع أثره.

وأوضح أن أعظم ما يمكن أن يُقدَّم للأسرة والأبناء هو الدعم النفسي والدعم القلبي، والسعي لبناء أبناء أسوياء نفسيًا، عبر اللطف في الكلام، وفتح مساحات الحوار، لافتًا إلى أن معيار الصدق في العلاقة الأسرية يظهر عندما يأتي الابن أو الابنة ليحكي عن مشكلة أخطأ فيها دون خوف أو حرج، أما إذا غابت هذه المساحة فذلك دليل على غياب الأمان.

وأكد الدكتور محمود الأبيدي أن التربية على الحب هي الأساس، لأن الحب هو حلقة الوصل بين الآباء والأبناء، فحين يحب الابن أباه يقترب منه ويحكي له، وحين يحب الأب ابنه يراعي الله فيه، ويكرمه، ويدعمه، ويبني نفسيته وقلبه بناءً سليمًا، مصداقًا لقوله تعالى: «يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم»، مشددًا على أن العمل الحقيقي هو تربية القلوب قبل السلوكيات، لأن الحب هو القوة الخفية التي تختصر كل المسافات نحو النجاة والاستقرار.

وزارة الأوقاف الأوقاف الدكتور محمود الأبيدي كيف أسس النبي الأمان النفسي داخل البيت الأمان النفسي داخل البيت النبي سيرة النبي

منتخب مصر

قناة مفتوحة على النايل سات تبث مباراة مصر وبنين مجانا.. اعرف التردد

هل يحصل الموظفين على يومي الأربعاء والخميس إجازة؟.. قرار حكومي يحدد عطلة عيد الميلاد

هل يحصل الموظفون على يومي الأربعاء والخميس إجازة؟.. قرار حكومي يحدد عطلة عيد الميلاد

أحمد الشرع

سوريا .. أول تعليق رسمي من قصر الشعب يكشف حقيقة اختفاء أحمد الشرع | تفاصيل

اتفرج ببلاش.. قناة مفتوحة لمشاهدة مباراة مصر وبنين في ثمن نهائي أمم أفريقيا

اتفرج ببلاش.. قناة مفتوحة لمشاهدة مباراة مصر وبنين في ثمن نهائي أمم أفريقيا

أحمد الشرع

اختفاء غامض للرئيس الشرع وتأجيل خطابه لوقت لاحق.. ماذا يحدث في سوريا؟

لقاء الخميسي

رد فعل صادم من لقاء الخميسي بعد إعلان إيمان الزيدي انفصالها عن أوسا

منتخب مصر

مصر ضد بنين | قنوات مجانية لبث مباراة ثمن النهائي بأمم إفريقيا

مجلس النواب

برلمان 2026.. من هم الـ5% المعينون بمجلس النواب ؟

رئيس غرفة بورسعيد يترأس وفدًا لتقديم التهنئة للأخوة المسيحيين بمناسبة عيد الميلاد المجيد

رئيس غرفة بورسعيد يترأس وفدا لزيارة نيافة الأنبا تادرس لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الميلاد المجيد

ازالة سقف

الدقهلية: إزالة حوائط الدور الثامن وسقف الدور السابع العلوي بطلخا

جانب من الحدث

الوادي الجديد تبدأ رصف الطرق في منطقة البلد القديمة

ابني مش شاطر في الدراسة.. هل كده فاشل؟

أخطاء شائعة ترتكبها الأم بحسن نية وتهدد شخصية الطفل

كرات الأرز المحشية بالخضار والجبن.. وجبة لذيذة وسريعة للأطفال والعائلة

بشكل وطعم احترافي.. طريقة عمل بيتزا البطاطس بدون دقيق

السباح جون ماجد

إهمال أم قضاء وقدر؟ تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة السباح جون ماجد

لقاء الخميسي

لقاء الخميسي تتصدر محركات البحث بعد إعلان انفصال إيمان الزيدي عن عبد المنصف

ايمان الزيدي

زواج سري 7 سنين يهز الوسط الرياضي والفني.. إيمان الزيدي تعلن انفصالها عن محمد عبد المنصف

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: حاجة قديمة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: خطاب التهنئة بين المواطنة والتمييز

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: عفاريت اليوم و عفاريت الأمس

أ.د. عادل القليعي

أ.د. عادل القليعي يكتب: كيف تتعايش الحرباء مع بيئتها...؟!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: اختطاف مادورو واللعبة الأمريكية الخطرة

