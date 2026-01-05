أدعية قبل النوم ثابتة عن النبي .. لا تغفل عن ثوابها

يعد الدعاء من أعظم العبادات التي يتقرب بها المسلم إلى الله تعالى في كل وقت وحين، وقد أرشدنا الشرع الشريف إلى الدعاء في كل وقت وترديد ذكر الله تعالى وخاصة أدعية قبل النوم، لذا نعرض لكم في السطور التالية أفضل صيغ دعاء قبل النوم لطلب خيري الدنيا كما نعرض أبرز 4 أدعية ثابتة وردت عن النبي وتقال قبل النوم.

4 أدعية قبل النوم ثابتة عن النبي

أدعية قبل النوم يجب أن يحرص كل مسلم منا على النبي صلى الله عليه وسلم قوله وترديده من أذكار حيث ورد أكثر من دعاء النوم عن الرسول ومنها:

اللَّهمَّ أسلَمتُ نَفسي إليْكَ ووجَّهتُ وجْهي إليْكَ وفوَّضتُ أمري إليْكَ رغبةً ورَهبةً إليْكَ وألجأتُ ظَهري إليْكَ لا ملجأَ ولا مَنجَى منْكَ إلَّا إليْكَ آمنتُ بِكتابِكَ الَّذي أنزلتَ ونبيِّكَ الَّذي أرسلتَ.

أستغفرُ اللَّهَ الَّذي لا إلهَ إلَّا هوَ الحيَّ القيُّومَ وأتوبُ إليهِ ثلاثَ مرَّاتٍ.

الحمدُ لله الذي كفاني ، وآواني ، والحمدُ لله الذي أطعمَني وسقاني ، والحمدُ لله الذي منَّ عليَّ فأفْضلَ.

الحَمْدُ لِلَّهِ الذي أَطْعَمَنَا وَسَقَانَا، وَكَفَانَا وَآوَانَا، فَكَمْ مِمَّنْ لا كَافِيَ له وَلَا مُؤْوِيَ.

أدعية النبي قبل النوم

من جانبه، أكد الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، في تصريح له، أن من أبرز أدعية قبل النوم التي كان يقولها النبي صلى الله عليه وسلم قبل النوم، حديث الصحابي الجليل أبو هريرة رضي الله عنه، الذي يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: "إذا أوى أحدكم إلى فراشه، فلينفض فراشه بداخله إزاره".

ولفت إلى أن هذه الإشارة النبوية تهدف إلى تعليمنا الحفاظ على نظافة فراشنا والتأكد من عدم وجود أي أذى عليه، حيث كان النبي صلى الله عليه وسلم يشدد على أهمية هذا الأمر كجزء من السلوك الصحي الذي يعزز راحة الإنسان أثناء النوم.

وأضاف أن الدعاء الذي كان يقوله النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذا الإجراء هو: "بِسْمِكَ رَبِّي وَضَعْتُ جَنْبِي وَبِكَ أَرْفَعُهُ"، مؤكدًا أن هذا الدعاء يتسم بالكلمات الموجزة والمعبّرة، التي تعكس توجيه النفس لله سبحانه وتعالى وتعلق القلب بالخالق، خاصة في لحظة الانسحاب إلى عالم النوم حيث تزدحم الأفكار والهموم.