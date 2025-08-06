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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

يارب جوزني وارزقني فلوس كتيرة.. الإفتاء توضح حكم الدعاء بهذه الصيغة في الصلاة

الدعاء
الدعاء
إيمان طلعت

الدعاء سلاح المؤمن القوي، وهو مخ العبادة، قال الله تعالى فى كتابه الكريم {وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ}، فعلينا أن ندعو الله فى كل وقت وحين ونتمسك بالدعاء فى السراء والضراء، ويتساءل الكثير: “هل يجوز الدعاء فى الصلاة بأمور دنيوية؟”.

قالت دار الإفتاء المصرية، إنه يجوز الدعاء في السجود أثناء الصلاة لنفسك وللمسلمين بأي دعاء فيه الخير لهم في الدنيا والآخرة.

هل يجوز الدعاء بأمور دنيوية فى الصلاة؟

وأكد الدكتور عويضة عثمان، مدير إدارة الفتوى الشفوية وأمين الفتوى بدار الإفتاء، أنه يجوز للمصلى أن يذكر اسم الشخص الذي يدعو له أثناء الصلاة ولا حرج في ذلك شرعًا، منوهًا بأن بعض العلماء رفض الدعاء بأمور الدنيا أثناء الصلاة، ولكن الصواب أنه يجوز.

جدير بالذكر أن الإمام النووي رحمه الله يقول: "مذهبنا أنه يجوز أن يدعو فيها بكل ما يجوز الدعاء به خارج الصلاة من أمور الدين والدنيا، وله [أن يقول]: اللهم ارزقني كسبًا طيبًا، وولدًا، ودارًا، وجارية حسناء يصفها،: واللهم خلص فلانًا من السجن، وأهلك فلانًا، وغير ذلك، ولا يبطل صلاته شيء من ذلك عندنا ، وبه قال مالك والثوري وأبو ثور وإسحق.

يارب جوزني وارزقني فلوس هل يجوز الدعاء بهذه الصيغة في الصلاة؟

نعم يجوز فلو لم ندع الله بما نريد فى السجود فمتى ندعوه، وينبغي علينا أن نختار الكلمات التى يكون فيها حسن التعبير عن المقصود، فندعو الله ((رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ))، فهذا دعاء جامع شامل، نقول أيضًا ((اللهم وسع رزقي ورزق أولادى))، ونستمر على الدعاء ويكون عندنا يقين فى الله أنه سيستجيب لدعائنا، هكذا أفتى الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.

ولا حرج من الدعاء بأمور الدنيا في الصلاة على الصحيح من قول أهل العلم، وهو ما ذهب إليه المالكية والشافعية وبعض الحنابلة، كأن يسأل الله التوفيق في الدراسة أو الزواج أو يسأله تيسير عمل معين أو شفاء صديق أو قريب أو تيسير صحبة صالحة ونحو ذلك.

والدليل على ذلك: حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم علّم الصحابة التشهد ثم قال في آخره: (ثُمَّ لْيَتَخَيَّرْ مِنَ المَسْأَلَةِ مَا شَاءَ) رواه البخاري (5876) ومسلم (402).

الدعاء هل يجوز الدعاء بأمور دنيوية فى الصلاة يارب جوزني وارزقني فلوس هل يجوز الدعاء بهذه الصيغة في الصلاة

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