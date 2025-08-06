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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

دعاء الرسول قبل النوم .. 12 كلمة لا ترد

دعاء الرسول قبل النوم لجلب الرزق
دعاء الرسول قبل النوم لجلب الرزق

دعاء الرسول قبل النوم لجلب الرزق مستجاب لا محالة، فكن على هدي سيد الأنام وخير الرسول والرحمة المهداة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.

دعاء الرسول قبل النوم لجلب الرزق

الثلث الأخير من الليل هو من أوقات الاستجابة التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم ففيه ينزل المولى تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا فينادي المستغفرين والسائلين والداعين فيكون لكل منهم ما سأل، فلا تكن من الغافلين والمتكاسلين واحرص على دعوة قبل منامك تكن سببا في دفع الشقاء واستغفر ربك فإنه القائل: “ وقلت استغفروا ربكم إنه كان غفار يرسل السماء عليكم مدررا، ويمددكم بأموال وبنين”.

يقول الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية الأسبق، وعضو هيئة كبار علماء الأزهر الشريف، إن المشروع في صلاة الليل أن تكون صلاته مثنى مثنى، أي : ركعتين ركعتين، لأنه ورد عَنْ ابْنِ عُمَرَ : أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَلَاةِ اللَّيْلِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى، فَإِذَا خَشِيَ أَحَدُكُمْ الصُّبْحَ صَلَّى رَكْعَةً وَاحِدَةً تُوتِرُ لَهُ مَا قَدْ صَلَّى».صلاة قيام الليل تؤدى مثنى، أي يُصليها الشخص ركعتين، ركعتين، ويفصل بين كل ركعتين من صلاته بالتسليم.

وأوضح «جمعة» أن تكون النية العامة لصلاة الليل، هي نية قيام الليل، وعن الدعاء فللمُصلي أن يدعو ربه بما شاء بالصحة والرزق وهداية الأولاد وكل ما يتمناه من خيري في الدنيا والآخرة بعد كل الصلوات، ثم توتر بركعة في النهاية أي يختم صلاته بركعة، يوتر بها الصلاة.

وتابع: أن قيام الليل، هو قضاء الليل، ولو ساعة، في الصلاة وتلاوة القرآن وذكر الله، ونحو ذلك من العبادات، ولا يشترط أن يكون مستغرقا لأكثر الليل.

دعاء الرسول قبل النوم لجلب الرزق

قد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم، بعدد من الأذكار طوال اليوم بعضها يقال في فترة الصباح وبعضها يقال المساء، كما يرتبط بعضها بفترة ما قبل النوم، كونها تحصن النفس ولها فوائد عظيمة.

ورد في حديث النبي أنه عن أبي سعيد رضى الله عنه عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال‏:‏ ‏«من قال حين يأوى إلى فراشه استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه ثلاث مرات غفر الله له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر، وإن كانت عدد ورق الشجر، وإن كانت عدد رمل عالج وإن كانت عدد أيام الدنيا‏»‏‏، رواه الترمذي حديث حسن.

عليك بقراءة سورة يس فيها تفريجًا للهموم وقضاءً للحوائج وشفاء للأمراض ورحمة للأموات وأسرار عظيمة، ولكن لها خصوصية عن باقي سور القرآن الكريم، فإلزام يس بيقينك بالإخلاص يعطيك المولى عز وجل ما تحتاجينه.

قال صلى الله عليه وسلم: «مَنْ تَعَارَّ -أي: استيقظ- مِنَ اللَّيْلِ، فَقَالَ: لاَ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، لَهُ المُلْكُ وَلَهُ الحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، الحَمْدُ لِلَّهِ، وَسُبْحَانَ اللَّهِ، وَلاَ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ، وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ، ثُمَّ قَالَ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي، أَوْ دَعَا، اسْتُجِيبَ لَهُ، فَإِنْ تَوَضَّأَ وَصَلَّى قُبِلَتْ صَلاَتُهُ» رواه البخاري.

باسمك ربي وضعت جنبي، وبك أرفعه، فإن أمسكت نفسي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين». (مرة واحدة).

«اللهم إنك خلقت نفسي وأنت توفاها لك مماتها ومحياها، إن أحييتها فاحفظها، وإن أمتها فاغفر لها. اللهم إني أسألك العافية». (مرة واحدة) .

«اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك». (مرة واحدة).

 «يجمع كفيه ثم ينفث فيهما والقراءة فيهما‏:‏ ‏{‏قل هو الله أحد‏}‏ و‏{‏قل أعوذ برب الفلق‏}‏ و‏{‏قل أعوذ برب الناس‏}‏ ومسح ما استطاع من الجسد يبدأ بهما على رأسه ووجه وما أقبل من جسده».

 سورة البقرة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: «امن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون ۚ كل امن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله ۚ وقالوا سمعنا وأطعنا ۖ غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين». [البقرة 285 - 286] فضلها: من قرأ ايتين من اخر سورة البقرة في ليلة كفتاه.

 اية الكرسى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم «الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم». [البقرة 255] فضلها: أجير من الجن حتى يصبح.

 «الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا، وكفانا، واوانا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي». (مرة واحدة) .

دعاء الرسول قبل النوم لجلب الرزق دعاء الرسول قبل النوم دعاء النبي قبل النوم

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