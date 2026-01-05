سهير المرشدي: الفن جوهرة.. وبمارس رقابة ذاتية على نفسي.. فيديو

أكدت الفنانة سهير المرشدي أنها لم تكن بحاجة إلى رقيب على أعمالها الفنية طوال مسيرتها، لأنها كانت تمارس رقابة ذاتية صارمة تنبع من إيمانها بأن الفن "جوهرة" يجب الحفاظ عليها.

وصرحت الفنانة خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهال طايل في برنامج «تفاصيل»: "أنا ما كنتش هبقى محتاجة رقيب عشان يقولي تعملي دي أو ده... إن ما كنتيش أنتِ تبقي رقيبة على نفسك، مين اللي يبقى رقيب عليكي؟".

وأضافت أن مرجعيتها الأولى والأخيرة هي الله، قائلة: "الرقيب الأكبر بالنسبة لي هو رب العزة.. ربنا إداني حاجة، جوهرة، لازم أحافظ عليها، والجوهرة دي إني أكون فنانة".

ووجهت المرشدي رسالة ملهمة إلى كل المصريين قائلة: "عايزة أقول لكل مصري وكل مصرية: أنت فنان.. قيمة مصر إنها مصر الفن، مصر الفنانة.. الفلاح في أرضه فنان، والعامل في مصنعه فنان، والعالم في محراب علمه فنان".

وشددت على أن الفن يجب أن يقدم إضافة فيها "جمال وجلال"، وهو المبدأ الذي سارت عليه في رفضها لأي مشاهد لا تحترم عقل المشاهد أو تفتقر للوعي.