سهير المرشدي: مش محتاجة رقيب على حياتي وربنا أعطاني جوهرة لازم أحافظ عليها

أكدت الفنانة سهير المرشدي أنها ترفض المشاهد التي تستخف بعقل المشاهدين أو التي بها جرأة، فهناك أعمال كثيرة كانت تُعرض عليها من تلك النوعية، لكنها كانت دائمًا ما ترفضها، مؤكدة أنها ليست بحاجة إلى رقيب عليها.

وتابعت الفنانة سهير المرشدي حديثها خلال مداخلة تلفزيونية في برنامج «تفاصيل» مع الإعلامية نهال طايل عبر فضائية صدى البلد 2، قائلة: «أنا مش محتاجة رقيب في حياتي، لأن أيامنا كان فيها رقابة فنية والمصنفات على الرقابة، وبعدها كنت بقول لنفسي لازم أنا أكون رقيبة على نفسي وحياتي، طيب مين اللي هيكون رقيب عليّ لو أنا معملتش كده؟ والرصيد الأكبر بالنسبة لي هو ربنا، اللي أعطاني جوهرة لازم أحافظ عليها وأكون فنانة محترمة بأعمالي وفني».

وأشارت الفنانة سهير المرشدي إلى أن شخصية المعلمة سماسم في مسلسل «ليالي الحلمية» من اجرأ الشخصيات التي قدمتها في مشوارها الفني، حيث اعتمد الدور كثيرًا على الموهبة، وهي شخصية مصرية قدمتها بحرفية، والفضل يرجع إلى المجتمع المصري والبيئة التي نشأت فيها، والمعاناة التي رأتها في أسرتها، فوالدتها كانت الفنانة الحقيقية التي استلهمت منها الشخصية.