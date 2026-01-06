عمرو مصطفى: مش ندمان على تنازلي عن أغنية "بشرة خير" لحسين الجسمي

أكد الفنان والملحن عمرو مصطفى، أنه في بعض الأحيان، أواجه الآخرين بحدة وعصبية، مشيرا إلى أنه بعد ذلك أسعى للتصالح وإصلاح الأمور بالهدوء.

وقال عمرو مصطفى، خلال لقاء له لبرنامج “صاحبة السعادة”، عبر فضائية “دي أم سي”، أنه تنازلت عن أغنية بشرة خير لحسين الجسمي، لكن لا أندم، فليس هناك شيء أغلى من بلدي، وفخور بتقديم شيء كهذا لمصر.

وتابع الفنان عمرو مصطفى، أن تجربتي الموسيقية امتدت إلى الخليج، مشيرا إلى أنه قام بتلحين أغنية لراشد الماجد بعنوان "أنا أكتر شخص في الدنيا"، والتي كانت أسرع أغنية تم تلحينها، إذ انتهى منها خلال 6 ساعات فقط.