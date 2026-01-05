عمرو مصطفى: محمد منير هو اللي حببني في الموسيقى العربي.. وقدمت معه أغنية أبكي

قال الفنان والملحن عمرو مصطفى، إن تجربتي الموسيقية امتدت إلى الخليج، مشيرا إلى أنه قام بتلحين أغنية لراشد الماجد بعنوان "أنا أكتر شخص في الدنيا"، والتي كانت أسرع أغنية تم تلحينها، إذ انتهى منها خلال 6 ساعات فقط.

وأوضح عمرو مصطفى، خلال لقاء له لبرنامج “صاحبة السعادة”، عبر فضائية “دي أم سي”، قدمت مع الفنان محمد منير أغنية “أبكي”، كما تعاونت معه في عدد من الأعمال وإنتاج أغاني مشتركة مثل “عشان يشبهلك”.

وأشار الفنان والملحن عمرو مصطفى، إلى أنه ستكون هناك أغنيتين جديدة قريبا مع الفنان محمد منير، منها أغنية عن قصة حياتي، معلقا “محمد منير هو اللي حببني في الموسيقى العربي”.