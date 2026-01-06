قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محمد شبانة يكشف سر تصريحات محمد صلاح عن لاعبي منتخب مصر
سعر الدولار اليوم الثلاثاء 6-1-2026 في البنوك المصرية
غرامة 1000 جنيه عقوبة عدم الإرشاد عن قائد السيارة في وقت معين
دعاء 17 شهر رجب يفرج الله همك.. ردده في وقت الفجر
مدير المركز العربي الأوروبي للدراسات: ما فعلته أمريكا في فنزويلا بلطجة دولية
مستقبل الطاقة النظيفة.. كيف تعيد "المعادن الحرجة" تشكيل ملامح الصناعات الخضراء؟
رسالة من الرئيس السيسي.. وزير الرياضة وأبو ريدة يجتمعان بلاعبي منتخب مصر
في ذكرى ميلاده الـ80.. الإمام المجدد شيخ الأزهر قضى عمره في خدمة الدين والوطن ونشر سماحة الإسلام
اتحاد الكرة: لاعبو منتخب مصر رجالة وهدفهم إسعاد الشعب وصلاح قائد حقيقي
وزير الحرب الأمريكي: العالم في حقبة جديدة من المواجهة بين القوى العظمى
الحبس سنتين عقوبة إتلاف المعلومات الموجودة على موقع طبقا للقانون
حكم صيام يوم الإسراء والمعراج.. اعرف رأي الشرع
اقتصاد

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 6-1-2026 في البنوك المصرية

سعر الدولار اليوم
سعر الدولار اليوم
محمد صبيح

استقر سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري الثلاثاء 6 يناير 2026 داخل البنوك العاملة بالسوق المحلية، مع تسجيل مستويات متقاربة للشراء والبيع، وفقًا لآخر تحديثات شاشات التداول.

وسجل الدولار في بنك قناة السويس سعر شراء 47.300 جنيه، وسعر بيع 47.400 جنيه، وهي نفس المستويات المسجلة في بنك مصر والبنك الأهلي المصري.

وفي البنك الأهلي الكويتي – بيريوس بلغ سعر شراء الدولار 47.290 جنيه، وسعر البيع 47.326 جنيه، بينما سجل في QNB الأهلي سعر شراء 47.280 جنيه، وسعر بيع 47.380 جنيه.

وسجل الدولار في البنك التجاري الدولي CIB سعر شراء 47.270 جنيه، وسعر بيع 47.370 جنيه، وهي نفس المستويات المسجلة في المصرف العربي الدولي.

وفي البنك المركزي المصري بلغ سعر شراء الدولار 47.258 جنيه، وسعر بيع 47.394 جنيه، بحسب آخر تحديث معلن.

الجنيه امام الدولار

وسجل بنك البركة سعر شراء 47.250 جنيه، وسعر بيع 47.350 جنيه، وهي نفس الأسعار المسجلة في البنك العقاري المصري العربي وبنك الكويت الوطني NBK وبنك HSBC وبنك الإسكندرية.

وفي كريدي أجريكول بلغ سعر شراء الدولار 47.240 جنيه، وسعر بيع 47.340 جنيه.

سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري الثلاثاء

منتخب مصر

قناة مفتوحة على النايل سات تبث مباراة مصر وبنين مجانا.. اعرف التردد

هل يحصل الموظفين على يومي الأربعاء والخميس إجازة؟.. قرار حكومي يحدد عطلة عيد الميلاد

هل يحصل الموظفون على يومي الأربعاء والخميس إجازة؟.. قرار حكومي يحدد عطلة عيد الميلاد

أحمد الشرع

سوريا .. أول تعليق رسمي من قصر الشعب يكشف حقيقة اختفاء أحمد الشرع | تفاصيل

اتفرج ببلاش.. قناة مفتوحة لمشاهدة مباراة مصر وبنين في ثمن نهائي أمم أفريقيا

اتفرج ببلاش.. قناة مفتوحة لمشاهدة مباراة مصر وبنين في ثمن نهائي أمم أفريقيا

لقاء الخميسي

رد فعل صادم من لقاء الخميسي بعد إعلان إيمان الزيدي انفصالها عن أوسا

منتخب مصر

مصر ضد بنين | قنوات مجانية لبث مباراة ثمن النهائي بأمم إفريقيا

مجلس النواب

برلمان 2026.. من هم الـ5% المعينون بمجلس النواب ؟

ظاهرة جوية

ظاهرة جوية تستمر 7 ساعات متواصلة.. بيان هام من الأرصاد بشأن طقس الغد

محافظ الغربية

محافظ الغربية: لن أسمح بتقصير والمواطن يجب أن يشعر بالاختلاف

وزير الثقافة

وزير الثقافة يجتمع باتحاد الناشرين المصريين لبحث دعم صناعة النشر

فعاليات ثقافية وفنية

تفاصيل المهرجان العربي للمسرح بالقاهرة والدورة الخامسة من ملتقى فنون العرائس والدمى والفنون المجاورة

بالصور

المبكبكة على أصولها.. طبق شتوي يعيد دفء البيوت

مبكبكة
ابني مش شاطر في الدراسة.. هل كده فاشل؟

أخطاء شائعة ترتكبها الأم بحسن نية وتهدد شخصية الطفل

كرات الأرز المحشية بالخضار والجبن.. وجبة لذيذة وسريعة للأطفال والعائلة

السباح جون ماجد

إهمال أم قضاء وقدر؟ تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة السباح جون ماجد

