سعر الدولار اليوم الثلاثاء 6-1-2026 في البنوك المصرية

استقر سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري الثلاثاء 6 يناير 2026 داخل البنوك العاملة بالسوق المحلية، مع تسجيل مستويات متقاربة للشراء والبيع، وفقًا لآخر تحديثات شاشات التداول.

وسجل الدولار في بنك قناة السويس سعر شراء 47.300 جنيه، وسعر بيع 47.400 جنيه، وهي نفس المستويات المسجلة في بنك مصر والبنك الأهلي المصري.

وفي البنك الأهلي الكويتي – بيريوس بلغ سعر شراء الدولار 47.290 جنيه، وسعر البيع 47.326 جنيه، بينما سجل في QNB الأهلي سعر شراء 47.280 جنيه، وسعر بيع 47.380 جنيه.

وسجل الدولار في البنك التجاري الدولي CIB سعر شراء 47.270 جنيه، وسعر بيع 47.370 جنيه، وهي نفس المستويات المسجلة في المصرف العربي الدولي.

وفي البنك المركزي المصري بلغ سعر شراء الدولار 47.258 جنيه، وسعر بيع 47.394 جنيه، بحسب آخر تحديث معلن.

وسجل بنك البركة سعر شراء 47.250 جنيه، وسعر بيع 47.350 جنيه، وهي نفس الأسعار المسجلة في البنك العقاري المصري العربي وبنك الكويت الوطني NBK وبنك HSBC وبنك الإسكندرية.

وفي كريدي أجريكول بلغ سعر شراء الدولار 47.240 جنيه، وسعر بيع 47.340 جنيه.