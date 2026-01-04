قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ترامب: فنزويلا قد لا تكون آخر دولة تتعرض لتدخل أمريكي
سرقة محتويات مسرح مدرسة السعيدية في الجيزة
قوات الاحتلال تخطر بهدم منزل جنوب جنين
سيدة أجنبية تشهر إسلامها على يد الدكتور أحمد نعينع | شاهد
منتخب المغرب يهزم تنزانيا ويتأهل لربع نهائي كأس أمم إفريقيا
أحمد موسى: أزمة بالمجال الجوي اليوناني وتكدس بالمطارات.. ومصر مستعدة للتعامل مع أي تطورات
تحذير من شبورة كثيفة صباحاً.. انخفاض الرؤية على الطرق السريعة والقاهرة الكبرى
سعر الدولار في البنك المركزي اليوم الأحد 4 يناير 2026
الأربع ولا الخميس؟.. قرار عاجل من الحكومة بشأن إجازة عيد الميلاد المجيد 2026
ننشر النتائج الرسمية بحسم 35 مقعدا بـ19 دائرة بانتخابات مجلس النواب | صور
وزير الدفاع الفنزويلي: اختطاف مادورو أسفر عن مقتل عدد كبير من فريقه الأمني
منتخب مصر يسعى لتجنب مفاجآت بنين
اقتصاد

سعر الدولار في البنك المركزي اليوم الأحد 4 يناير 2026

سعر الدولار في البنك المركزي
سعر الدولار في البنك المركزي
محمد صبيح

ننشر سعر الدولار اليوم الأحد 4-1-2026 داخل البنوك العاملة في السوق المحلية، وفق آخر تحديث.

آخر تحديث لسعر الدولار اليوم

سجل سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي (بيريوس) 47.599 جنيه للشراء و47.699 جنيه للبيع، وهو من أعلى أسعار البيع المسجلة اليوم.

وفي كل من بنك مصر والبنك الأهلي المصري والبنك التجاري الدولي والمصرف العربي الدولي، بلغ سعر الدولار 47.560 جنيه للشراء و47.660 جنيه للبيع.

وسجل الدولار في بنوك HSBC وقناة السويس وQNB الأهلي والبنك العقاري المصري العربي مستوى 47.550 جنيه للشراء و47.650 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المركزي

بحسب بيانات البنك المركزي المصري، سجل الدولار 47.534 جنيه للشراء و47.663 جنيه للبيع.

وفي بنوك البركة وأبوظبي الإسلامي وبنك الكويت الوطني، تراوح سعر الدولار بين 47.520 و47.530 جنيه للشراء، مقابل 47.620 و47.630 جنيه للبيع.

بينما سجل الدولار في كريدي أجريكول وبنك الإسكندرية 47.510 جنيه للشراء و47.610 جنيه للبيع، وانخفض في البنك المصري الخليجي إلى 47.500 جنيه للشراء و47.600 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنوك 

البنك الأهلي الكويتي (بيريوس): 47.599 جنيه للشراء، و47.699 جنيه للبيع.

بنك مصر: 47.560 جنيه للشراء، و47.660 جنيه للبيع.

البنك الأهلي المصري: 47.560 جنيه للشراء، و47.660 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي CIB: 47.560 جنيه للشراء، و47.660 جنيه للبيع.

المصرف العربي الدولي: 47.560 جنيه للشراء، و47.660 جنيه للبيع.

بنك HSBC: بلغ 47.550 جنيه للشراء، و47.650 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس: 47.550 جنيه للشراء، و47.650 جنيه للبيع.

QNB الأهلي: 47.550 جنيه للشراء، و47.650 جنيه للبيع.

البنك العقاري المصري العربي: 47.550 جنيه للشراء، و47.650 جنيه للبيع.

البنك المركزي المصري: 47.534 جنيه للشراء، و47.663 جنيه للبيع.

بنك البركة: 47.530 جنيه للشراء، و47.630 جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 47.520 جنيه للشراء، و47.620 جنيه للبيع.

بنك الكويت الوطني NBK: 47.520 جنيه للشراء، و47.620 جنيه للبيع.

كريدي أجريكول: 47.510 جنيه للشراء، و47.610 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 47.510 جنيه للشراء، و47.610 جنيه للبيع.

البنك المصري الخليجي: 47.500 جنيه للشراء، و47.600 جنيه للبيع.

إيمان العاصي
مدرسة
حملة مكبرة
مباني
