قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قبل فتحه بالاتجاهين.. دور السلطة الفلسطينية في إدارة معبر رفح الحدودي مع مصر
السودان.. مقتل 114 شخصا خلال أسبوع واحد في هجمات متفرقة بدارفور
القصة الكاملة لواقعة الإسباني وصديقته بعد خلع ملابسهما أمام الأهرامات
وزنه 8 جرامات.. سعر الجنيه الذهب اليوم وصل كام؟
استخراج بطاقة الرقم القومي 2026 وأسعار الاستمارات
الإفتاء: حالة واحدة يجوز فيها دفن النساء مع الرجال ولكن بـ 3 شروط
وفاة ضابط شرطة إثر إصابته بأزمة قلبية أثناء تأمين الانتخابات ببني مزار في المنيا
وزير الشؤون النيابية: المصريون يعيشون سواسية في دولة يحكمها القانون
أجواء كوميدية ومواقف طريفة.. حكم قاسي من أبلة فاهيتا لـ محمد سامي ومي عمر
اتأخرت في البلكونة.. محامي عروس المنوفية ضحية زوجها يكشف تفاصيل جديدة
1.6 مليون مستأجر تتقدم منهم 55 ألف للحصول على سكن بديل.. برلماني يوضح
محمد الجوسقي رئيسا تنفيذيا للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر الدولار اليوم الأحد 4 يناير 2026 في البنوك المصرية

سعر الدولار اليوم
سعر الدولار اليوم
محمد صبيح

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الأحد 4-1-2026 داخل البنوك العاملة في السوق المحلية، وفق آخر تحديثات صادرة عن شاشات التداول.

سعر الدولار اليوم

البنك الأهلي الكويتي (بيريوس): 47.599 جنيه للشراء، و47.699 جنيه للبيع

بنك مصر: 47.560 جنيه للشراء، و47.660 جنيه للبيع

البنك الأهلي المصري: 47.560 جنيه للشراء، و47.660 جنيه للبيع

البنك التجاري الدولي CIB: 47.560 جنيه للشراء، و47.660 جنيه للبيع

المصرف العربي الدولي: 47.560 جنيه للشراء، و47.660 جنيه للبيع

بنك HSBC: 47.550 جنيه للشراء، و47.650 جنيه للبيع

بنك قناة السويس: 47.550 جنيه للشراء، و47.650 جنيه للبيع

QNB الأهلي: 47.550 جنيه للشراء، و47.650 جنيه للبيع

البنك العقاري المصري العربي: 47.550 جنيه للشراء، و47.650 جنيه للبيع

البنك المركزي المصري: 47.534 جنيه للشراء، و47.663 جنيه للبيع

بنك البركة: 47.530 جنيه للشراء، و47.630 جنيه للبيع

مصرف أبوظبي الإسلامي: 47.520 جنيه للشراء، و47.620 جنيه للبيع

بنك الكويت الوطني NBK: 47.520 جنيه للشراء، و47.620 جنيه للبيع

كريدي أجريكول: 47.510 جنيه للشراء، و47.610 جنيه للبيع

بنك الإسكندرية: 47.510 جنيه للشراء، و47.610 جنيه للبيع

البنك المصري الخليجي: 47.500 جنيه للشراء، و47.600 جنيه للبيع

سعر الدولار في البنوك 

سجل سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي (بيريوس) 47.599 جنيه للشراء و47.699 جنيه للبيع، وهو من أعلى أسعار البيع المسجلة اليوم.

وفي كل من بنك مصر والبنك الأهلي المصري والبنك التجاري الدولي والمصرف العربي الدولي، بلغ سعر الدولار 47.560 جنيه للشراء و47.660 جنيه للبيع.

وسجل الدولار في بنوك HSBC وقناة السويس وQNB الأهلي والبنك العقاري المصري العربي مستوى 47.550 جنيه للشراء و47.650 جنيه للبيع.

وبحسب بيانات البنك المركزي المصري، سجل الدولار 47.534 جنيه للشراء و47.663 جنيه للبيع.

وفي بنوك البركة وأبوظبي الإسلامي وبنك الكويت الوطني، تراوح سعر الدولار بين 47.520 و47.530 جنيه للشراء، مقابل 47.620 و47.630 جنيه للبيع.

بينما سجل الدولار في كريدي أجريكول وبنك الإسكندرية 47.510 جنيه للشراء و47.610 جنيه للبيع، وانخفض في البنك المصري الخليجي إلى 47.500 جنيه للشراء و47.600 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم سعر الدولار اليوم البنك الأهلي المصري المصرف العربي الدولي البنك المركزي المصري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إجازة رسمية الأربعاء المقبل.. لكن هؤلاء محرومون منها بالقانون

إجازة رسمية الأربعاء المقبل.. لكن هؤلاء محرومون منها بالقانون

مدبولي

مجلس الوزراء يحدد موعد اجازة عيد الميلاد المجيد

سعر الذهب

1000 جنيه| تراجع سعر الجنيه الذهب من أعلى قيمة.. وعيار 21 الآن مفاجأة

منتخب مصر

ببلاش.. قنوات مفتوحة لإذاعة مباراة مصر وبنين فى أمم أفريقيا

مادورو وترامب وعكاشة

اعتبروني سلامة في "وا إسلاماه".. ماذا قال توفيق عكاشة بعد سقوط رئيس فنزويلا؟

مادورو يذهب للاعتقال بــ"سجن المشاهير"

سجن النجوم والمشاهير| بالأسماء.. الرئيس الفنزويلي مُعتقل مع هؤلاء في نيويورك

صورة تعبيرية

عقب ضرب فنزويلا .. أسعار الدولار اليوم الاحد في البنوك

المجني عليه

ننشر صورة ضحية الميراث على يد شقيقه بطوخ

ترشيحاتنا

بيراميدز

تشكيل شباب بيراميدز لمواجهة مودرن سبورت في كأس العاصمة

مباراة المغرب وتنزانيا

كأس أمم إفريقيا 2025.. المغرب يتعادل سلبيا مع تنزانيا فى الشوط الأول

وزارة الشباب والرياضة

وزارة الشباب تُدرّب أكثر من 1615 شابًا وفتاة على بناء الشخصية والقيادة وتعزيز الصحة النفسية

بالصور

بتكلفة 900 مليون جنيه.. إنشاء وتطوير 53 مدرسة وإدارة تعليمية بالشرقية

مدرسة
مدرسة
مدرسة

حملات مكبرة لرفع الإشغالات والتعديات بشوارع الزقازيق وبلبيس ومنيا القمح

حملة مكبرة
حملة مكبرة
حملة مكبرة

بتكلفة 14 مليون جنيه.. إنشاء مجمع خدمات متكامل بصان الحجر خلال 2025

مباني
مباني
مباني

أرخص من الجاهز.. طريقة عمل الكوكيز الأصلي

طريقة عمل الكوكيز
طريقة عمل الكوكيز
طريقة عمل الكوكيز

فيديو

حــريــ.ـق بسبب شاحن

جهاز في كل منزل السبب.. حــريــ.ـق ضخم وإخلاء عشرات السكان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ندى عصام

د. ندى عصام تكتب: التكنولوجيا والابتكار في مصر.. رؤى مستقبلية بين الطموح والتحدي

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: كيف نصنع وعيا في زمن الترند؟

سيد الضبع

سـيد الضـبـع يكـتب: التحريض الموسمي على الفوضى

د. أصيل الشّابي

د. أصيل الشّابي يكتب: "متون مضيئة" على مأدبة مصطفى عبدالله

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبروك لميس

المزيد