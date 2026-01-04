سعر الدولار اليوم الأحد 4 يناير 2026 في البنوك المصرية

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الأحد 4-1-2026 داخل البنوك العاملة في السوق المحلية، وفق آخر تحديثات صادرة عن شاشات التداول.

سعر الدولار اليوم

البنك الأهلي الكويتي (بيريوس): 47.599 جنيه للشراء، و47.699 جنيه للبيع

بنك مصر: 47.560 جنيه للشراء، و47.660 جنيه للبيع

البنك الأهلي المصري: 47.560 جنيه للشراء، و47.660 جنيه للبيع

البنك التجاري الدولي CIB: 47.560 جنيه للشراء، و47.660 جنيه للبيع

المصرف العربي الدولي: 47.560 جنيه للشراء، و47.660 جنيه للبيع

بنك HSBC: 47.550 جنيه للشراء، و47.650 جنيه للبيع

بنك قناة السويس: 47.550 جنيه للشراء، و47.650 جنيه للبيع

QNB الأهلي: 47.550 جنيه للشراء، و47.650 جنيه للبيع

البنك العقاري المصري العربي: 47.550 جنيه للشراء، و47.650 جنيه للبيع

البنك المركزي المصري: 47.534 جنيه للشراء، و47.663 جنيه للبيع

بنك البركة: 47.530 جنيه للشراء، و47.630 جنيه للبيع

مصرف أبوظبي الإسلامي: 47.520 جنيه للشراء، و47.620 جنيه للبيع

بنك الكويت الوطني NBK: 47.520 جنيه للشراء، و47.620 جنيه للبيع

كريدي أجريكول: 47.510 جنيه للشراء، و47.610 جنيه للبيع

بنك الإسكندرية: 47.510 جنيه للشراء، و47.610 جنيه للبيع

البنك المصري الخليجي: 47.500 جنيه للشراء، و47.600 جنيه للبيع

سعر الدولار في البنوك

سجل سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي (بيريوس) 47.599 جنيه للشراء و47.699 جنيه للبيع، وهو من أعلى أسعار البيع المسجلة اليوم.

وفي كل من بنك مصر والبنك الأهلي المصري والبنك التجاري الدولي والمصرف العربي الدولي، بلغ سعر الدولار 47.560 جنيه للشراء و47.660 جنيه للبيع.

وسجل الدولار في بنوك HSBC وقناة السويس وQNB الأهلي والبنك العقاري المصري العربي مستوى 47.550 جنيه للشراء و47.650 جنيه للبيع.

وبحسب بيانات البنك المركزي المصري، سجل الدولار 47.534 جنيه للشراء و47.663 جنيه للبيع.

وفي بنوك البركة وأبوظبي الإسلامي وبنك الكويت الوطني، تراوح سعر الدولار بين 47.520 و47.530 جنيه للشراء، مقابل 47.620 و47.630 جنيه للبيع.

بينما سجل الدولار في كريدي أجريكول وبنك الإسكندرية 47.510 جنيه للشراء و47.610 جنيه للبيع، وانخفض في البنك المصري الخليجي إلى 47.500 جنيه للشراء و47.600 جنيه للبيع.