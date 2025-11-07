أكرم توفيق وحمدي فتحي حبايب.. تعادل إيجابي بين الشمال والوكرة بالدوري القطري

انتهت مباراة الشمال والوكرة، بالتعادل الإيجابي 2-2 بين الفريقين، في إطار الجولة التاسعة من بطولة الدوري القطري.

وجاءت ثنائية الشمال عن طريق بغداد بونجاح ومحمد رفيق عمر في الدقيقتين 45+1، 90+7.

فيما جاءت ثنائية الوكرة عن طريق أمين زحزوح وأيوب عسال في الدقيقتين 51، 52.

مشاركة حمدي فتحي وأكرم توفيق

وشهدت المباراة مشاركة الثنائي حمدي فتحي وأكرم توفيق في التشكيل الأساسي من مباراة الوكرة والشمال.

وبهذه النتيجة، يحتل فريق الشمال المركز الثاني برصيد 18 نقطة، فيما يأتي فريق الوكرة في المركز الرابع برصيد 15 نقطة.