أطلع الكوبري ولا أنزل.. هبة قطب: التردد قد يكون سببا في فقدان الحياة

قالت الدكتورة هبة قطب، استشاري الطب النفسي والعلاقات الأسرية، إن هناك شخصيات مترددة مولودين بهذه الصفة، لديهم عدم صفة دائما في قراراهم بفعل عوامل خارجية تعزز هذا التردد.

وأضافت هبة قطب، في برنامج "الحكاية" على قناة "ام بي سي مصر"، أن الأسرة قد تلاحظ هذه الصفة في الطفل ويبدأوا في علاج هذا الأمر والتعامل معه وزيادة الثقة لدى الابن لتجنيبه عملية التردد.

وأشارت إلى أن الشخصية المترددة لو استمرت على هذا التردد يبدأ في التردد في أتفه الأشياء لدرجة أنه يمكن أن يتردد في الصعود أعلى الكوبري أم يسير أسفله وهو سائق السيارة حتى يتعرض لحادث بسيارته وقد يفقد حياته بسبب هذا التردد.

وأوضحت أن التردد حينما يستمر مع صاحبه يتحول إلى تردد مرضي، ويتعزز هذا التردد حينما يتعرض صاحب هذه الصفة للوم من الأصدقاء والأهل.