تزيد من فرط الحركة لدى الأطفال.. هبة قطب تحذر من تناول هذه الأطعمة

أكدت الدكتورة هبة قطب استشار الطب النفسي والعلاقات الأسرية، أن فرط الحركة لدى الأطفال ليس وراثي مؤكدة أنه يحدث نتيجة وجود طابع للطفل، ووجود مجموعة صفات تشكل شخصية الطفل.

وقالت هبة قطب، خلال لقاء لها لبرنامج “الحكاية”، عبر فضائية “أم بي سي مصر”، أن تناول الأطفال الأطعمة التي بها حلويات ومكسبات الأطعمة لها تأثير كبير في زيادة فرط الحركة لدى الأطفال وتؤثر في الحالة المزاجية

وتابعت استشار الطب النفسي والعلاقات الأسرية، أنه يجب على الأسرة التركيز على الإيجابيات والمزايا التي توجد في أطفالهم، مؤكدة أنه يساعد الأطفال على السعي نحو إكتساب مهارات وكفاءة كبيرة لديهم.

وأشارت هبة قطب إلى أنه من لديه فرط الحركة متميز في الدراسة والعلوم والرياضة لأن تلك المواد تحتاحح انتبه في مدة قصيرة