الزمالك يعقد مؤتمرًا صحفيًا قبل مواجهة كايزر تشيفز بجنوب أفريقيا

تقرر إقامة المؤتمر الصحفي لأحمد عبد الرؤوف، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في تمام الساعة الثانية والنصف عصر غدٍ، الجمعة، باستاد بيتر موكابا، قبل مواجهة كايرز تشيفز الجنوب أفريقي في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويحضر المؤتمر عمر جابر، قائد الفريق الأبيض، للحديث عن المواجهة المرتقبة أمام بطل جنوب أفريقيا.

وجاءت قائمة الزمالك لخوض لقاء كايزر تشيفز كالتالي:

حراسة المرمى: محمد عواد - محمد صبحي - محمود الشناوي.

خط الدفاع: عمر جابر – بارون أوشينج - محمود حمدي "الونش" – حسام عبد المجيد - محمد إسماعيل – أحمد فتوح - محمود بنتايج.

خط الوسط: محمد شحاتة – محمود جهاد - سيف جعفر - ناصر ماهر – عبد الحميد معالي – أحمد شريف - آدم كايد - شيكو بانزا - خوان بيزيرا.

خط الهجوم: عدي الدباغ - سيف الجزيري – عمرو ناصر.

ويترأس البعثة أحمد خالد حسانين، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك.

ويحل الزمالك ضيفًا على كايزر تشيفز الجنوب أفريقي في الجولة الثانية لدور المجموعات في الثالثة عصر السبت 29 نوفمبر الجاري باستاد بيتر موكابا بمدينة بولوكواني.