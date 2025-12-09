قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فتحت مصنع الحجج والشماعات | تصريح صادم من لميس الحديدي لـ حلمي طولان
كهرباء الإسماعيلية يقلص النتيجة أمام الزمالك بهدف ثانٍ بقدم شيكا
رسميًا .. اتحاد الكرة يرفض إقامة أنشطة دعم المثلية بمباراة مصر وإيران بكأس العالم
الإسكان تحمل شركة مقاولات تكلفة إصلاح خط المياه المغذي لمدينة الشروق | صور
موعد مباراة الجزائر القادمة في دور ربع نهائي كأس العرب 2025
حقيقة تعطيل الدراسة في المدارس بسبب الأمطار غداً |توضيح عاجل الآن
تحذيرات الأرصاد الجوية .. وموقف تعطيل الدراسة
الحل قريب أوي | رسالة عاجلة من وزير الرياضة للجماهير بشأن أرض الزمالك
كلمت العائلة | رسالة وزير الرياضة لـ محمد صلاح بعد أزمته مع ليفربول
بهدفي شريف وكايد .. الزمالك يتقدم بثلاثية علي كهرباء الإسماعيلية
ننشر نص شهادة مدير الشئون القانونية في رشوة مستشار محافظ دمياط.. تحقيقات
أحمد موسى: الفلوس بتترمي وفّروها لحد ما يكون عندنا كورة بجد
رياضة

التعادل يحسم الشوط الأول بين بايرن ميونخ وسبورتنج لشبونة بدوري أبطال أوروبا

بايرن ميونيخ
بايرن ميونيخ
محمد سمير

حسم التعادل السلبي نتيجة الشوط الأول بين بايرن ميونخ وضيفه سبورتنج لشبونة، في المواجهة المقامة مساء اليوم الثلاثاء على ملعب أليانز أرينا، ضمن منافسات الجولة السادسة من مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا.

ودخل بايرن ميونخ اللقاء وهو يحتل المركز الثالث برصيد 12 نقطة، بينما يحل سبورتنج في المركز الثامن برصيد 10 نقاط، في مواجهة مهمة للفريقين في سباق التأهل للأدوار الإقصائية.

مشوار الفريقين قبل المواجهة
حقق بايرن ميونخ سلسلة نتائج قوية خلال الجولات السابقة؛ إذ فاز على تشيلسي (3-1) وبافوس (5-1) وكلوب بروج (4-0) وباريس سان جيرمان (2-1)، بينما جاءت خسارته الوحيدة أمام آرسنال بنتيجة (3-1).
أما سبورتنج، فقد استهل مشواره بالفوز على كيرات (4-1)، قبل أن يخسر أمام نابولي (2-1)، ثم عاد بقوة بالفوز على مارسيليا (2-1) والتعادل مع يوفنتوس (1-1)، وأخيرًا الفوز على كلوب بروج (3-0).

تشكيل بايرن ميونخ في المباراة
 

اعتمد فنسنت كومباني على تشكيل مكوّن من:
نوير – أوباميكانو – تاه – كيميتش – جنابري – كين – أوليسيه – لايمر – كارل – ستانيسيتش – بافلوفيتش.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: أولريتش – أوربيج – كيم – جوريتسكا – جاكسون – ديفيز – بيشوف – إيتو – جيريرو – مايكي.

تشكيل سبورتنج لشبونة
 

وجاء تشكيل روي بورجيس كالتالي:
روي سيلفا – ريس – كاتامو – أراوخو – فريسنيدا – ديوماندي – سانتوس – هويلماند – سيمويس – كواريزما – سواريز.
 

