أرسنال يحسم القمة أمام بايرن ميونخ بثلاثية ويواصل التحليق أوروبيًا

نجح فريق أرسنال في فرض سيطرته على مواجهة القمة التي جمعته ببايرن ميونخ ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا، ليحقق فوزًا مستحقًا بنتيجة 3-1، ويؤكد من جديد جاهزيته للمنافسة بقوة على اللقب هذا الموسم.

المباراة شهدت أداءً مميزًا من لاعبي أرسنال على المستويين الفني والبدني، حيث ظهر الفريق منظمًا وفعالًا في الثلث الهجومي، مع صلابة دفاعية حدّت كثيرًا من خطورة العملاق البافاري.

سيناريو المباراة وأهداف اللقاء

بدأ أرسنال المباراة بضغط مبكر وتركيز واضح على الاستحواذ وصناعة الفرص، وهو ما تُرجم إلى هدف أول في الدقيقة 22 عن طريق يوريان تيمبر، بعد تمريرة رائعة من بوكايو ساكا وضعت المدافع الهولندي في موقع مثالي للتسجيل. لم يتأخر رد بايرن ميونخ كثيرًا، حيث تمكن لينارت كارل من إدراك التعادل في الدقيقة 32 مستغلًا هجمة مرتدة سريعة أعادت التوازن للمباراة قبل نهاية الشوط الأول.

حسم النتيجة في الشوط الثاني

مع بداية الشوط الثاني، كثف أرسنال من ضغطه الهجومي، ونجح نوني مادويكي في تسجيل الهدف الثاني بالدقيقة 69 بعد مجهود فردي مميز وتسديدة قوية هزت شباك الحارس البافاري. وواصل الجانرز تفوقهم ليضيف جابرييل مارتينيلي الهدف الثالث في الدقيقة 77، مؤكدًا تفوق فريقه ومجهزًا النقاط الثلاث في لقاء حافل بالإثارة.

صدارة مستحقة واقتراب من التأهل

بهذا الفوز، رفع أرسنال رصيده إلى 15 نقطة من خمس انتصارات متتالية، ليتربع على صدارة مرحلة الدوري ويقترب خطوة كبيرة من حجز بطاقة التأهل إلى المرحلة المقبلة من بطولة دوري أبطال أوروبا، في ظل ثبات المستوى والنتائج الإيجابية التي يحققها الفريق محليًا وقاريًا.

المواجهة المقبلة: ديربي لندن المنتظر

ويستعد أرسنال لمواجهة قوية جديدة عندما يلتقي مع تشيلسي في ديربي لندن المرتقب، يوم الأحد الموافق 30 نوفمبر، على ملعب ستامفورد بريدج، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز، في لقاء ينتظره عشاق الكرة الإنجليزية لما يحمله من ندية وإثارة



