الوزير: مجمع ليوني سيزيد الطاقة الإنتاجية ويوطن مكونات صناعة السيارات في مصر
قائد البحرية الروسية: مستوى الجاهزية القتالية للقوات النووية الاستراتيجية 100%
كامل الوزير: خطوات قوية لتوطين صناعة مكونات السيارات في مصر
لسوء الأحوال الجوية .. انقطاع الكهرباء بالسلوم
طائرات عسكرية صينية وروسية تخترق منطقة الدفاع الجوي لكوريا الجنوبية
كامل الوزير: توطين صناعة السيارات يمثل محورا بخطة النهوض بالصناعة المصرية
تفاصيل تجسس الاحتلال على أمريكيين في مركز التنسيق المدني
رياح قوية وأمطار رعدية تضرب مطروح
رئيس الضرائب: مَنح مزايا وحوافز للممولين الملتزمين
ثلاث وزارات يناقشون آليات تعزيز الاستثمار في قطاع السياحة
الرئيس الأمريكي يعطي الضوء الأخضر لتصدير رقائق ذكاء اصطناعي متطورة إلى الصين
قريبًا بعد إعلان التصنيفات.. كيف ومتى يسدد المستأجرون فروق الإيجار النهائي؟.. اعرف التفاصيل
رياضة

مدرب سبورتنج لشبونة: مواجهة بايرن «الأصعب في أوروبا» رغم الغيابات.. وهدفنا الفوز

روي بورجيس
روي بورجيس
إسلام مقلد

أكد روي بورجيس، المدير الفني لسبورتنج لشبونة، صعوبة المهمة التي تنتظر فريقه أمام بايرن ميونخ، مساء اليوم الثلاثاء، في الجولة السادسة من مرحلة الدوري لدوري أبطال أوروبا، مشيرًا إلى أن الغيابات تضرب صفوف الفريق البرتغالي، لكنها لن تغيّر من طموحه في تحقيق الفوز.

وقال بورجيس خلال المؤتمر الصحفي التقديمي أمس الإثنين: "إنها مباراة صعبة للغاية. أعتقد أننا سنواجه أفضل فريق في أوروبا. بعيدًا عن المهارات الفردية، يمتلكون قوة جماعية استثنائية تجعل المواجهة أكثر تعقيدًا. لعبهم متحرك للغاية، ولديهم مدرب رائع".

محاولة الفوز

وأضاف: "سنبذل أقصى ما لدينا للمنافسة ومحاولة الفوز. هذا هدفنا، رغم صعوبة الظروف. لدينا غيابات يجب تعويضها، لكننا لن نحيد عن خطة اللعب. سنحترم قوة الخصم، لكننا سنقاتل لتشريف سبورتنج".

اللعب دفاعيا

وأوضح المدرب أن فريقه سيضطر أحيانًا للعب في كتلة دفاعية منخفضة، مستشهدًا بما فعله أرسنال أمام بايرن: "حتى فريق كبير مثل أرسنال قضى نصف المباراة متراجعًا وسجل من المرتدات. هذه هي كرة القدم، وهذه المباريات تجعلنا أفضل".

وكشف بورجيس قائمة الغيابات قبل مواجهة اليوم، مؤكدًا غياب كل من:

  • ترينكاو – غير متاح
  • بوتي (بيدرو جونسالفيس) – يعاني من انزعاج
  • كويندا – سيغيب لعدة مباريات

أما اللاعبون المشكوك في مشاركتهم فهم: إيناسيو – جيني – فاجيانيديس

الأعذار

ورغم تأثير الغيابات، رفض بورجيس التذرع بالأعذار، قائلًا: "في العام الماضي تعادلنا مع دورتموند بسبعة لاعبين من فريق الشباب. سنلعب بـ11 لاعبًا، وهذا يكفينا. لن أشكو من الغيابات رغم أنها تخص لاعبين يعيشون أفضل فتراتهم، مثل ترينكاو وبوتي".

وأردف: "كنت أتمنى وجود الجميع، لكن هذا خارج إرادتنا. سننافس بالمتاح ونثق في قدرتنا على تقديم مباراة كبيرة".

وعند سؤاله عما إذا كان يقبل بالتعادل أمام قوة بايرن، أجاب بحسم: "أريد الفوز. أريد الفوز دائمًا. قد لا يحدث ذلك، فلا أحد ينتصر طوال الوقت، لكنني سأفعل كل شيء من أجل تحقيقه".

روي بورجيس سبورتنج لشبونة بايرن ميونخ دوري أبطال أوروبا

