مدرب سبورتنج لشبونة: مواجهة بايرن «الأصعب في أوروبا» رغم الغيابات.. وهدفنا الفوز

أكد روي بورجيس، المدير الفني لسبورتنج لشبونة، صعوبة المهمة التي تنتظر فريقه أمام بايرن ميونخ، مساء اليوم الثلاثاء، في الجولة السادسة من مرحلة الدوري لدوري أبطال أوروبا، مشيرًا إلى أن الغيابات تضرب صفوف الفريق البرتغالي، لكنها لن تغيّر من طموحه في تحقيق الفوز.

وقال بورجيس خلال المؤتمر الصحفي التقديمي أمس الإثنين: "إنها مباراة صعبة للغاية. أعتقد أننا سنواجه أفضل فريق في أوروبا. بعيدًا عن المهارات الفردية، يمتلكون قوة جماعية استثنائية تجعل المواجهة أكثر تعقيدًا. لعبهم متحرك للغاية، ولديهم مدرب رائع".

محاولة الفوز

وأضاف: "سنبذل أقصى ما لدينا للمنافسة ومحاولة الفوز. هذا هدفنا، رغم صعوبة الظروف. لدينا غيابات يجب تعويضها، لكننا لن نحيد عن خطة اللعب. سنحترم قوة الخصم، لكننا سنقاتل لتشريف سبورتنج".

اللعب دفاعيا

وأوضح المدرب أن فريقه سيضطر أحيانًا للعب في كتلة دفاعية منخفضة، مستشهدًا بما فعله أرسنال أمام بايرن: "حتى فريق كبير مثل أرسنال قضى نصف المباراة متراجعًا وسجل من المرتدات. هذه هي كرة القدم، وهذه المباريات تجعلنا أفضل".

وكشف بورجيس قائمة الغيابات قبل مواجهة اليوم، مؤكدًا غياب كل من:

ترينكاو – غير متاح

بوتي (بيدرو جونسالفيس) – يعاني من انزعاج

كويندا – سيغيب لعدة مباريات

أما اللاعبون المشكوك في مشاركتهم فهم: إيناسيو – جيني – فاجيانيديس

الأعذار

ورغم تأثير الغيابات، رفض بورجيس التذرع بالأعذار، قائلًا: "في العام الماضي تعادلنا مع دورتموند بسبعة لاعبين من فريق الشباب. سنلعب بـ11 لاعبًا، وهذا يكفينا. لن أشكو من الغيابات رغم أنها تخص لاعبين يعيشون أفضل فتراتهم، مثل ترينكاو وبوتي".

وأردف: "كنت أتمنى وجود الجميع، لكن هذا خارج إرادتنا. سننافس بالمتاح ونثق في قدرتنا على تقديم مباراة كبيرة".

وعند سؤاله عما إذا كان يقبل بالتعادل أمام قوة بايرن، أجاب بحسم: "أريد الفوز. أريد الفوز دائمًا. قد لا يحدث ذلك، فلا أحد ينتصر طوال الوقت، لكنني سأفعل كل شيء من أجل تحقيقه".