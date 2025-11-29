سبورتنج لشبونة يفوز على كوينز بارك رينجرز 3-0 في بطولة الأهلي الدولية

حقق فريق سبورتنج لشبونة لكرة القدم فوزًا كبيرًا على كوينز بارك رينجرز الإنجليزي، بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين اليوم السبت، ضمن منافسات المجموعة الثالثة لبطولة الأهلي الدولية للناشئين تحت 16 عامًا.

تقام البطولة على ملاعب النادي الأهلي بفرع مدينة نصر خلال الفترة من 28 إلى 30 نوفمبر الجاري، وذلك بتنظيم مشترك بين شركة الأهلي لكرة القدم وشركة «لايف أدفنتشر» وبمشاركة 18 ناديًا من كبار الأندية العالمية.

وجاءت ثلاثية فوز سبورتنج لشبونة عن طريق كل من مارتين خيبييرو وميلفين هوزاريو وليوناردو دامياو.

وتضم البطولة ٣ مجموعات من الفرق المشاركة

المجموعة الأولى:

الأهلي – باير ليفركوزن الألماني – أكاديمية برشلونة – إسكولا فيرشافيا البولندي – روخ لفيف الأوكراني – سيراميكا كليوباترا.

المجموعة الثانية:

يوفنتوس الإيطالي – بيرشوت البلجيكي – ميسزولي بودابست المجري – ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي – الترجي التونسي – أكاديمية رايت تو دريم العالمية.

المجموعة الثالثة:

سبورتنج لشبونة البرتغالي – منتخب كازاخستان – دوناتيللو أوديني الإيطالي – منتخب إستونيا – نادي زد – كوينز بارك رينجرز الإنجليزي.