الأهلي يهزم سبورتنج لشبونة ويتأهل لنهائي البطولة الدولية للناشئين

تأهل فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد 2009 إلى نهائي بطولة الأهلي الدولية للناشئين تحت 16 عامًا، بعدما فاز على سبورتنج لشبونة البرتغالي بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت بين الفريقين اليوم، الأحد، بنصف نهائي البطولة.

تقام البطولة على ملاعب النادي الأهلي بفرع مدينة نصر، خلال الفترة من 28 إلى 30 نوفمبر الجاري.

قدم الأهلي مباراة مميزة على الجانبين الهجومي والدفاعي.

ونجح الفريق في تهديد مرمى سبورتنج لشبونة أكثر من مرة، إلى أن حصل على ركلة جزاء قبل 5 دقائق من نهاية المباراة، سددها محمد أيمن بنجاح في المرمى، ليحسم تأهل الأهلي إلى النهائي.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع روخ لفيف الأوكراني الذي تأهل للنهائي بفوزه على صن داونز الجنوب أفريقي بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وبدأ أهلي 2009 المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد عبيد.

الدفاع: عمر عبد العزيز - محمد حمدي قمر - محمد عماد - آدم يوسف.

الوسط: محمد السيد - سيف تامر - سيف كريم - محمد أيمن - مصطفى فرج.

الهجوم: عبد العزيز خالد.

ويضم الجهاز الفني لفريق أهلي 2009 كلا من محمد عز مديرًا فنيًا، وتامر مرسي مدربًا عامًا، وإيهاب خميس مدربًا لحراس المرمى، وعبد الرحمن سعيد، إداري الفريق، ومحمد إمام، طبيب الفريق، وعبد الله سمير، مخطط الأحمال، وإبراهيم رشاد، أخصائي التدليك.

