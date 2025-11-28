هاري كين يحسم موقفه من الرحيل بعد ظهور شرط جزائي يسمح بخروجه من بايرن ميونخ

حسم المهاجم الإنجليزي هاري كين، لاعب بايرن ميونخ، موقفه من الرحيل عن "أليانز آرينا" في الميركاتو الصيفي المقبل، وسط تكهنات متزايدة حول اهتمام برشلونة بضمه.

شرط جزائي يُفعَّل في يناير

ووفقًا لصحيفة بيلد الألمانية، يرتبط هاري كين (32 عامًا) بعقد مع بايرن ميونخ حتى عام 2027، يتضمن شرطًا جزائيًا يسمح له بالرحيل في الصيف المقبل مقابل 65 مليون يورو.



ويحق لكين تفعيل هذا الشرط حتى أواخر يناير 2026، في حال رغبته الانتقال إلى نادٍ آخر.

واتفق ممثلو بايرن ميونخ مع اللاعب على عدم بدء مفاوضات التجديد إلا بعد انتهاء فترة الشرط الجزائي، أي بعد 31 يناير.

خطة بايرن لحسم مستقبل النجم الإنجليزي

في سياق متصل، كشفت صحيفة كيكر الألمانية عن خطة النادي البافاري لتجديد عقد هاري كين، حيث تستعد الإدارة لبدء المفاوضات فور دخول العام الجديد.

هل يرحل كين في الصيف المقبل؟

رغم امتلاكه حق الرحيل بنهاية الموسم عبر الشرط الجزائي، إلا أن هاري كين أكد في تصريحات سابقة لـ بيلد أنه يشعر براحة كبيرة في ميونخ، مشيرًا إلى أنه لم يتلق أي تواصل من أندية أخرى، مضيفًا:"من المستبعد جدًا أن يتغير أي شيء بعد هذا الموسم.

ويبقى مستقبل هاري كين مرتبطًا بما سيحدث في يناير المقبل، حيث سيكون الشهر الذي يحسم بقاءه أو خروجه المحتمل من النادي البافاري.