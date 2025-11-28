اختبار حقيقي لطموح آرسنال.. أول تعليق من أرتيتا على مواجهة تشيلسي

أكد ميكيل أرتيتا، المدير الفني لفريق آرسنال الإنجليزي، أنه لا يشعر بالراحة، على الرغم من الرغم من تصدر ترتيب الدوري بفارق ست نقاط، كما يتوقع مواجهة صعبة عندما يحل ضيفًا على تشيلسي، صاحب المركز الثاني، يوم الأحد.

يخوض تشيلسي سلسلة انتصارات متتالية من ثلاث مباريات، وقد سحق برشلونة بنتيجة 3-0 في دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء.

لكن آرسنال، الذي تغلب على غريمه المحلي توتنهام في نهاية الأسبوع الماضي، مصمم على الحفاظ على وتيرة اللعب بلا هوادة بينما يسعى للفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لأول مرة منذ 2004، حسبما قال أرتيتا للصحفيين اليوم الجمعة.

وأوضح: "بعد الفوز على توتنهام، كان علينا تقديم أداء قوي ضد بايرن ميونيخ، وقد فعلنا ذلك. الآن علينا التأهل للمباراة التالية".

أكمل: “إنها مباراة كبيرة، ديربي لندني كبير. سنواجه خصمًا قويًا للغاية، وهم في حالة بدنية ممتازة. نحن ندرك حجم التحدي والفرصة المتاحة لنا، ونحن على أتم الاستعداد.”

وقال أرتيتا إن تشيلسي، الذي حقق عودة قوية في الدوري بعد خسارتين أمام مانشستر يونايتد وبرايتون في سبتمبر، يستحق التواجد في سباق اللقب.

أتم المدرب الإسباني: “الفريق الذي جمعوه، وعدد لاعبيهم، وجودة لاعبيهم، والمدرب والجهاز الفني، كل هذا منطقي، وهو أمر إيجابي للغاية. إنهم يستحقون التواجد هناك.”