أرتيتا يكشف عن تفاصيل إصابات آرسنال قبل ديربي شمال لندن أمام توتنهام

تحدث ميكيل أرتيتا، المدير الفني لآرسنال، عن حالة فريقه البدنية قبل مواجهة توتنهام المرتقبة في ديربي شمال لندن، المقرر إقامته الأحد ضمن الجولة الـ12 من الدوري الإنجليزي الممتاز، كاشفًا عن مستجدات إصابة جابرييل ماجاليس، وآخر تطورات ملف جاهزية اللاعبين العائدين من التوقف الدولي، إضافة إلى رأيه في إشادة واين روني بالمهاجم فيكتور جيوكيريس.

إصابة جابرييل وغياب لأسابيع

استهل أرتيتا المؤتمر الصحفي بالإعلان عن تعرض المدافع البرازيلي جابرييل لإصابة قوية خلال مشاركته مع منتخب بلاده، مؤكداً أن اللاعب سيغيب لعدة أسابيع لحين ظهور نتائج فحص طبي إضافي.

وقال: "جابرييل تعرض لإصابة مع منتخب البرازيل، ولسوء الحظ سيغيب لأسابيع. سنجري فحصًا جديدًا الأربعاء وبعده نحدد بشكل أوضح مدة غيابه".

وأضاف: "غيابه يعد ضربة كبيرة لنا، فهو قائد خط الدفاع. لكنه يمنح فرصة للاعبين آخرين كي يتحملوا المسؤولية".

ويُعد غياب جابرييل قبل مواجهة حساسة مثل ديربي توتنهام تحديًا كبيرًا للفريق، خاصة أنه أحد أهم عناصر المنظومة الدفاعية التي يعتمد عليها أرتيتا.

كالافيوري يعود مصابًا وإجهاد يهدد مشاركته

وبخصوص باقي الإصابات، أكد المدرب الإسباني أن المدافع الإيطالي ريكاردو كالافيوري عاد مبكرًا من معسكر منتخب إيطاليا، بعد شعوره بإجهاد بدني منعه من المشاركة.

وأوضح: "كالافيوري لم يكن متاحًا لإيطاليا، وكان يعاني من بعض الأمور. أعدناه إلى لندن ولم يتدرب حتى الآن".

وأشار أرتيتا إلى أن الجهاز الطبي يعمل على تقييم حالة جميع اللاعبين قبل لقاء الأحد، قائلاً: "غدًا لدينا جلسة تدريبية ستحدد الكثير. قد يكون بعض اللاعبين جاهزين، لكن المباراة ربما تأتي مبكرة بالنسبة لآخرين".

وحين سُئل عن أسماء اللاعبين الذين قد يلحقون بالمباراة، رد بابتسامة: "هل يمكنني قول الأسماء؟ نعم. هل سأقولها؟ لا".

شغف الديربي والطاقة المطلوبة

تحدث أرتيتا بحماسة شديدة عن مواجهة الديربي، مؤكدًا خصوصيتها الجماهيرية والتاريخية، قائلاً: "الديربي مختلف. هذه مدينة كبيرة، والمنافسة فيها شرسة على السيطرة على جزء من لندن. اللعب في ملعب الإمارات يمنح شعورًا خاصًا وطاقة إضافية".

وأضاف: "هذه المباريات تتطلب تركيزًا مختلفًا وطاقة عالية. يجب أن نلعب بشغف لكن دون مبالغة. التوازن هو المفتاح".

وأشار إلى أن الفريق حقق نتائج جيدة في الديربي السنوات الماضية، لكنه اعترف:

"أحيانًا نحقق الفوز باستحقاق، وأحيانًا نكون محظوظين. المهم أن نقدم مباراة قوية الأحد".

إشادة واين روني بجيوكيريس

وعلّق أرتيتا على إشادة النجم الإنجليزي السابق واين روني بالمهاجم السويدي فيكتور جيوكيريس، مؤكدًا سعادته بهذا التقدير.

وقال: "أنا سعيد جدًا لأنها جاءت من لاعب بحجم واين روني. جيوكيريس لا يُقدر فقط بالأهداف، بل بعمله المتواصل وتأثيره على المنظومة بالكامل".

وأضاف: "أسلوبه، تحركاته، المساحات التي يفتحها لزملائه، والعمل الذي يقوم به خارج الكرة… كلها أمور تجعل تأثيره كبيرًا جدًا".

اختبار صعب وسط منافسة على الصدارة

يدخل آرسنال المباراة في ظل منافسة قوية على صدارة الدوري مع ليفربول ومانشستر سيتي وتوتنهام، ومع غيابات دفاعية مؤثرة يدرك أرتيتا أن اللقاء سيكون اختبارًا حقيقيًا لقدرة الفريق على التعامل مع الضغط.

وتابع: "لدينا التزام كامل وطاقة كبيرة. اللاعبون يعرفون قيمة المباراة بالنسبة للجماهير، ونحن مستعدون لتقديم كل ما نستطيع يوم الأحد".