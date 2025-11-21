قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تبدأ من 228 ألف جنيه.. أسعار حج الجمعيات الأهلية لموسم 1447هـ – 2026م
30 ديسمبر.. الحكم على 9 متهمين فى خلية شبكة العملة
الاتحاد العربي للإعلام الإلكتروني يعلن عن شراكة استراتيجية لتوظيف الذكاء الاصطناعي
رئيس جهاز العاشر يتابع الاستعدادات النهائية لانتخابات مجلس النواب.. صور
إنذار مبكر.. حزب المؤتمر يطرح رؤية لحماية الطلاب بعد تكرار حوادث الاعتداء
عمرو دياب لن يمثل في مسلسل إبراهيم عيسى | مصدر خاص يكشف التفاصيل
أبو العينين: الرئيس السيسي أكد بقمة شرم الشيخ مبادئ أساسية لتحقيق السلام بالمنطقة
إيمان يوسف تنضم إلى مسلسل أولاد الراعي لرمضان 2026
شوقي غريب ينضم للجنة الفنية لاتحاد الكرة
محمد أبو العينين: الوضع في غزة خلال العامين الماضيين كان أكبر مأساة إنسانية
ترتدي الحجاب في الرياض.. هيفاء وهبي تتصدر التريند | ما القصة؟
تقليمات الأظافر تكشف المستور| مفاجأة بكشف الطب الشرعي بواقعة المدرسة الدولية بالسلام | خاص
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أرتيتا يكشف عن تفاصيل إصابات آرسنال قبل ديربي شمال لندن أمام توتنهام

ميكيل أرتيتا
ميكيل أرتيتا
إسلام مقلد

تحدث ميكيل أرتيتا، المدير الفني لآرسنال، عن حالة فريقه البدنية قبل مواجهة توتنهام المرتقبة في ديربي شمال لندن، المقرر إقامته الأحد ضمن الجولة الـ12 من الدوري الإنجليزي الممتاز، كاشفًا عن مستجدات إصابة جابرييل ماجاليس، وآخر تطورات ملف جاهزية اللاعبين العائدين من التوقف الدولي، إضافة إلى رأيه في إشادة واين روني بالمهاجم فيكتور جيوكيريس.

إصابة جابرييل وغياب لأسابيع

استهل أرتيتا المؤتمر الصحفي بالإعلان عن تعرض المدافع البرازيلي جابرييل لإصابة قوية خلال مشاركته مع منتخب بلاده، مؤكداً أن اللاعب سيغيب لعدة أسابيع لحين ظهور نتائج فحص طبي إضافي.

وقال: "جابرييل تعرض لإصابة مع منتخب البرازيل، ولسوء الحظ سيغيب لأسابيع. سنجري فحصًا جديدًا الأربعاء وبعده نحدد بشكل أوضح مدة غيابه".

وأضاف: "غيابه يعد ضربة كبيرة لنا، فهو قائد خط الدفاع. لكنه يمنح فرصة للاعبين آخرين كي يتحملوا المسؤولية".

ويُعد غياب جابرييل قبل مواجهة حساسة مثل ديربي توتنهام تحديًا كبيرًا للفريق، خاصة أنه أحد أهم عناصر المنظومة الدفاعية التي يعتمد عليها أرتيتا.

كالافيوري يعود مصابًا وإجهاد يهدد مشاركته

وبخصوص باقي الإصابات، أكد المدرب الإسباني أن المدافع الإيطالي ريكاردو كالافيوري عاد مبكرًا من معسكر منتخب إيطاليا، بعد شعوره بإجهاد بدني منعه من المشاركة.

وأوضح: "كالافيوري لم يكن متاحًا لإيطاليا، وكان يعاني من بعض الأمور. أعدناه إلى لندن ولم يتدرب حتى الآن".

وأشار أرتيتا إلى أن الجهاز الطبي يعمل على تقييم حالة جميع اللاعبين قبل لقاء الأحد، قائلاً: "غدًا لدينا جلسة تدريبية ستحدد الكثير. قد يكون بعض اللاعبين جاهزين، لكن المباراة ربما تأتي مبكرة بالنسبة لآخرين".

وحين سُئل عن أسماء اللاعبين الذين قد يلحقون بالمباراة، رد بابتسامة: "هل يمكنني قول الأسماء؟ نعم. هل سأقولها؟ لا".

شغف الديربي والطاقة المطلوبة

تحدث أرتيتا بحماسة شديدة عن مواجهة الديربي، مؤكدًا خصوصيتها الجماهيرية والتاريخية، قائلاً: "الديربي مختلف. هذه مدينة كبيرة، والمنافسة فيها شرسة على السيطرة على جزء من لندن. اللعب في ملعب الإمارات يمنح شعورًا خاصًا وطاقة إضافية".

وأضاف: "هذه المباريات تتطلب تركيزًا مختلفًا وطاقة عالية. يجب أن نلعب بشغف لكن دون مبالغة. التوازن هو المفتاح".

وأشار إلى أن الفريق حقق نتائج جيدة في الديربي السنوات الماضية، لكنه اعترف:
"أحيانًا نحقق الفوز باستحقاق، وأحيانًا نكون محظوظين. المهم أن نقدم مباراة قوية الأحد".

إشادة واين روني بجيوكيريس

وعلّق أرتيتا على إشادة النجم الإنجليزي السابق واين روني بالمهاجم السويدي فيكتور جيوكيريس، مؤكدًا سعادته بهذا التقدير.

وقال: "أنا سعيد جدًا لأنها جاءت من لاعب بحجم واين روني. جيوكيريس لا يُقدر فقط بالأهداف، بل بعمله المتواصل وتأثيره على المنظومة بالكامل".

وأضاف: "أسلوبه، تحركاته، المساحات التي يفتحها لزملائه، والعمل الذي يقوم به خارج الكرة… كلها أمور تجعل تأثيره كبيرًا جدًا".

اختبار صعب وسط منافسة على الصدارة

يدخل آرسنال المباراة في ظل منافسة قوية على صدارة الدوري مع ليفربول ومانشستر سيتي وتوتنهام، ومع غيابات دفاعية مؤثرة يدرك أرتيتا أن اللقاء سيكون اختبارًا حقيقيًا لقدرة الفريق على التعامل مع الضغط.

وتابع: "لدينا التزام كامل وطاقة كبيرة. اللاعبون يعرفون قيمة المباراة بالنسبة للجماهير، ونحن مستعدون لتقديم كل ما نستطيع يوم الأحد".

ميكيل أرتيتا أرتيتا آرسنال توتنهام ديربي شمال لندن الدوري الإنجليزي الممتاز الدوري الإنجليزي جابرييل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

متحدث الصحة

متحدث الصحة يرد علي شائعة ظهور متحور جديد ..ويوجه نصائح لأولياء الأمور

سلمى عبد العظيم

أول رد من زوج البلوجر سلمى عبد العظيم بعد خلع الحجاب

اعترافات صادمة لقاتل زميله في الإسماعيلية: اشتريت أكياس الزبالة اللي حطيته فيها وهو كان معايا

اعترافات صادمة لـ.قاتل زميله في الإسماعيلية: اشترى معايا الأكياس اللي حطيته فيها

ارشيفية

في عربية السجن.. ترحيل اللاعب رمضان صبحي لحجز مركز أبو النمرس

وزير التربية والتعليم

بعد الاعتداء على تلاميذها| وضع مدرسة سيدز الدولية تحت الإشراف المالي والإداري للوزارة

الجاموس

طفرة مرتقبة فى انتاج الألبان.. شروط الحصول على الجاموس الايطالى من الزراعة

المتهمين

بـ ماسك أسود| مفاجأة تكشف عن شخص غامض بواقعة المدرسة الدولية بالسلام | خاص

الفندور

خالد الغندور يثير الجدل: حاجات كثيرة ستتغير في كرة القدم المصرية

ترشيحاتنا

الدكتور حسب الله الكفراوي

عبدالعزيز الكفراوي يحيي ذكرى ميلاد والده الراحل “وزير الغلابة” بكلمات مؤثرة

آيتن عامر

مفاجأة داخل الكواليس.. فريق عمل "كلهم بيحبوا مودي" يحتفلون بعيد ميلاد آيتن عامر

حمدي الميرغني وزوجته

بموت في أمك.. وصلة غزل بين الفنانة إسراء عبدالفتاح وحمدي الميرغني

بالصور

أطعمة ممنوعة تمامًا قبل سن السنة.. احم طفلك منها

الأطعمة الممنوع تقديمها للطفل قبل عمر السنة
الأطعمة الممنوع تقديمها للطفل قبل عمر السنة
الأطعمة الممنوع تقديمها للطفل قبل عمر السنة

بعد ظهوره المؤثر.. طبيعة مرض عبد الله الرويشد وتطورات حالته

عبد الله الرويشد
عبد الله الرويشد
عبد الله الرويشد

استهداف جديد من الطائرات الحربية الإسرائيلية لجنوب لبنان

استهداف الاحتلال لجنوب لبنان
استهداف الاحتلال لجنوب لبنان
استهداف الاحتلال لجنوب لبنان

تسريب صور لسائق سيارة تسلا ذاتية القيادة "نائمًا" يثير الجدل

تسلا
تسلا
تسلا

فيديو

مريم الخشت

مريم الخشت: تعلقت بدوري فى فيلم "بنات الباشا" .. وردود فعل مسلسل "ورد وشيكولاتة" كانت مفاجأة |خاص

عبد الله الرويشد

بعد ظهوره المؤثر.. طبيعة مرض عبد الله الرويشد وتطورات حالته

المتهم

بسبب تصادم.. القبض على قائد سيارة تعدى على سائق نقل جماعى بالقاهرة

حفيد محمد فوزي

حفيد محمد فوزي أم مجرد شبه؟ القصة الكاملة لجدل كريم الحو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: الرئيس السيسي ينتصر لإرادة الشعب.. التدخل في اختيار ممثلينا خط أحمر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الشتاء واكتئاب حواء الموسمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: رسالة دولة لا تساوم على إرادة شعبها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الرغبة التي تبهت .. هل المشكلة جسدية أم نفسية ام مشاعر متراكمة ؟

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: بيت الديناميت A House of Dynamite

المزيد