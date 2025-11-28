دوري أبطال أفريقيا| بعثة الأهلي تصل إلى ملعب مولاي الحسن لمواجهة الجيش الملكي

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي منذ قليل إلى ملعب مولاي الحسن؛ استعدادًا لخوض مباراة الجيش الملكي المغربي في الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

يلتقي الأهلي مع الجيش الملكي في الثامنة من مساء اليوم بتوقيت المغرب التاسعة بتوقيت القاهرة. ومن المقرر أن تتوجه بعثة الأهلي مباشرة من ملعب مولاي الحسن إلى مطار الرباط عقب انتهاء المباراة، استعدادًا لرحلة العودة إلى القاهرة.

تشكيل الأهلي لمواجهة الجيش الملكي

وأعلن ييس توروب، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن تشكيل الفريق الذي سوف يخوض مباراة الجيش الملكي المغربي المقرر لها الثامنة بتوقيت المغرب التاسعة بتوقيت القاهرة، والتي تقام على ملعب مولاي الحسن في الجولة الثانية لمباربات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

يضم التشكيل كلا من:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: أحمد نبيل كوكا وياسين مرعي وياسر إبراهيم ومحمد هاني.

خط الوسط: مروان عطية وأليو ديانج وأحمد سيد زيزو وأشرف بن شرقي ومحمود حسن تريزيجيه.

خط الهجوم: محمد شريف.