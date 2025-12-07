«أرض واحدة مش عارفين ناخدها».. عمرو أديب يُهاجم خطط تطوير ياسين منصور في الأهلي

كشف رجل الأعمال ياسين منصور، نائب رئيس النادي الأهلي، تفاصيل تواجده في النادي الأهلي خلال برنامج "الحكاية" مع عمرو أديب.

وقال ياسين منصور في تصريحات عبر برنامج "الحكاية": "عاوزين نطور في النادي الأهلي".

ورد عليه عمرو أديب قائلاً: "إنت اللي دخلك انتخابات النادي الأهلي؟ إحنا ناقصين؟ ركّز في أعمالك في السياحة والصناعة، وروح زي ما أنت ماسك في الفضاء وتفرغ لأعمالك. تطوير إيه تاني؟ أنتم ناقصين إيه؟ ده أربع فروع، وستاد، وتسعين شركة، ونادي ملياري، وخمسين لعبة، وياسين منصور ومحمود الخطيب… إنتوا عاوزين إيه تاني؟".

وأكمل ياسين منصور: "في حاجات كتير ممكن تتعمل كمان".

ليرد عمرو أديب قائلاً: "كمان؟ ده إحنا مش عارفين ناخد أرض يا راجل، أرض واحدة مش عارفين ناخدها".