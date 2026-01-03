قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مقترح برلماني بإدراج فاقدي العين الواحدة والفشل الكلوي والجلدي الفقاعي ضمن ذوي الإعاقة
بالأسماء.. مدبولي يسلم وحدات سكنية لأهالي الطود بالأقصر
الرئيس البيلاروسي يدين بشدة الهجوم الأمريكي على فنزويلا
الرئيس السيسي يوفد مندوبا لتهنئة الأقباط الأدفنتست بعيد الميلاد
مصير مجهول للرئيس الفنزويلي.. ترامب أعلن اعتقال نيكولاس مادورو وزوجته .. وكاراكاس لا تعلم أين اختفى ؟!
الشيخ مهنا ربيع يوجّه رسالة شكر للداعمين بعد خروجه من دولة التلاوة
بعد اعتقال مادورو.. فنزويلا: الولايات المتحدة لم تحقق كل أهدافها
روسيا تستهجن الضربات الأمريكية وتطالب بحق فنزويلا في تقرير المصير
أيوب الكعبي نموذج لقوة الإصرار .. صنع نفسه بيديه وتحول من نجار إلى هداف أفريقيا وأوروبا
بعد ترشحه لرئاسة الوفد.. عيد هيكل لـ"صدى البلد": أسعى لإعادة الحزب لسابق عهده
فى عيد ميلادها.. قصة أصول نيللى وأزواجها الأربعة وخدعة محمود ياسين
حكاوي كأس أمم إفريقيا.. مالي تصعق تونس علي ملعبها بثنائية في افتتاحية كان 1994
تحقيقات وملفات

القصة الكاملة لإحالة محفظ قرآن للمحاكمة بتهمة التعدي على صغيرة في المحلة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
الغربية أحمد علي

شهدت إحدي قري مركز المحلة الكبرى في محافظة الغربية ستمرار حالة من الصدمة والوجيعة بين صفوف الأسر والعائلات عقب ارتكاب شاب في نهاية العقد الرابع من عمره واقعة تعدي علي طفلة صغيرة لم يتجاوز عمرها عدة سنوات بهتك عرضها الأمر الذي دفع أفراد أسرتها وأقاربها ورواد سوشيال ميديا للمطالبة بتحقيق القصاص العادل قانونيا لما ارتكبه في حق الصغيرة المشار إليها .

تفاصيل الواقعة 

من ناحية أخري أعطي المستشار محمد صلاح الفقي المحامي العام الأول لنيابات شرق طنطا الكلية بمحافظة الغربية توجيهاته العاجلة إلي رئيس نيابة مركز المحلة بإحالة محفظ  للقرآن الكريم في نهاية العقد الرابع من عمره  إلي المحاكمة الجنائية العاجلة بتهمه التعدي علي صغيره وهتك عرضها باحدي القري بنطاق دائرة مركز المحلة.

تحقيقات عاجلة من النيابة العامة 

ورصدت النيابة العامة خلال تحقيقاتها تفاصيل صادمة في بادىء القصة أنكر محفظ القران الكريم ارتكاب الواقعة ولكن التقارير الفنية أثبتت إدانته .

كما وجهت النيابة العامة بإخطار المتهم "م.ن"39 سنة بقرار الإحالة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضده فضلا عن استدعاء شهود العيان والطبية الشرعية خلال جلسات محاكمة في الفترة المقبلة .

بداية القصة 

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة المحلة يفيد بورود بلاغ من شرطة النجده حول واقعة التعدي جنسيا علي صغيرة لم يتجاوز عمرها 8 سنوات من جهه محفظ القران الكريم أثناء تواجدها بمنزل أسرتها بنطاق أحدي قري مركز المحلة .

تحرك أمني لضبط المتهم 

كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث للوقوف على آخر تطوراته.

وبتقنين الإجراءات الأمنية وبأعداد الاكمنة الثابتة والمتحركة تمكن ضباط مباحث مركز شرطة المحلة برئاسة الرائد محمد عمارة وقوات من الشرطة السرية والنظامية من ضبط المتهم المذكور وبمواجهته أنكر ارتكابه الواقعة .

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

