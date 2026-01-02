رفع حالة الاستعداد غربي الإسكندرية لمواجهة موجة الأمطار المحتملة

أصدرت المهندسة نور الهدى محمد أنور، رئيس حي العجمي غرب الإسكندرية، تعليمات مشددة بضرورة تطبيق حالة الاستنفار القصوى لجميع فرق العمل الميدانية والحملة الميكانيكية للتعامل الفوري مع موجة الأمطار الغزيرة التي هطلت على شوارع الحي، وذلك في إطار التوجيهات الصادرة من الفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية.

تهدف هذه الإجراءات إلى ضمان السيولة المرورية في الشوارع والحفاظ على سلامة المواطنين خلال الظروف الجوية الصعبة.

تعاون مع شركة الصرف الصحي لمواجهة تجمعات المياه

وفي إطار التعاون المشترك مع شركة الصرف الصحي برئاسة المهندس سامي قنديل، تابعت رئيس حي العجمي تمركز معدات الحي والصرف الصحي في النقاط الحرجة للتعامل مع تجمعات مياه الأمطار.

يأتي ذلك تماشيًا مع تحذيرات الهيئة العامة للأرصاد الجوية التي توقعت استمرار الأمطار الغزيرة.

إجراءات فورية لتأمين سلامة المواطنين

تحت إشراف سكرتير عام الحي ومدير المتابعة الميدانية، ومدير عام منطقة غرب بشركة الصرف الصحي، تمت متابعة منسوب المياه وكفاءة العمل بالمحطات والمعدات، بالإضافة إلى تجهيز بدالات الطوارئ لتلبية أي احتياجات عاجلة. كما تم العمل على تأمين غرفة تليفونات أرضية كانت قد تعرضت للتلف وسقوط الغطاء الخاص بها داخل الغرفة على طريق الإسكندرية - مطروح بالقرب من بوابة 8، مما كان يشكل خطرًا على حركة المارة والسيارات. تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة المخاطر فورًا.

استمرار حالة الطوارئ حتى استقرار الأحوال الجوية

وأكدت رئيس حي العجمي أن حالة الطوارئ ستستمر حتى استقرار الأحوال الجوية والانتهاء من معالجة كافة تجمعات مياه الأمطار في شوارع الحي. كما شددت على أن الحي سيواصل العمل بكامل طاقته لمواجهة تداعيات الطقس السيئ، مع مشاركة كافة الإدارات المعنية والجهات المختصة على مدار الساعة.