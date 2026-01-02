قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأرصاد تعلن بشرى سارة بشأن حالة الطقس غدًا
عاشت 100 عام ولم تتزوج.. قصة مسنة تعلم القرآن الكريم رغم فقد بصرها
ترتيب الدوري السعودي بعد فوز الأهلي على النصر
الدفاع الإماراتية: استكمال عودة جميع عناصر القوات المسلحة من اليمن
غيبوبة سكر تقتل سيدة بالمنوفية في غياب زوجها وحضور رضيعها
تعطل المحافظ الإلكترونية.. تنظيم الاتصالات يُعلن احتمالية تأثر بعض خدماته غدًا
أشاد بها ترامب.. مصطفى بكري: الشرطة المصرية تظل دوما خط الدفاع الأول داخليا
تحذير رسمي من مدافئ "الشموسة" بالأردن بعد تسجيل حالات وفاة واختناق في تسرب الغاز
السياحة والآثار تكشف حقيقة فيديو تنظيف وترميم سور مجرى العيون
الصحة توجه رسالة تحذيرية لهذه الفئات بشأن المصحات
الأسطل: الدعوات الأمريكية لنزع سلاح المقاومة غطاء لاستنزاف طويل وخدمة لأجندة نتنياهو
استثناء المستأجر الأصلي وزوجته من الإخلاء.. مقترح برلماني لتخفيف حدة أزمة الإيجار القديم|خاص
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

رفع حالة الاستعداد غربي الإسكندرية لمواجهة موجة الأمطار المحتملة

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
أحمد بسيوني

أصدرت المهندسة نور الهدى محمد أنور، رئيس حي العجمي غرب الإسكندرية، تعليمات مشددة بضرورة تطبيق حالة الاستنفار القصوى لجميع فرق العمل الميدانية والحملة الميكانيكية للتعامل الفوري مع موجة الأمطار الغزيرة التي هطلت على شوارع الحي، وذلك في إطار التوجيهات الصادرة من الفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية.

تهدف هذه الإجراءات إلى ضمان السيولة المرورية في الشوارع والحفاظ على سلامة المواطنين خلال الظروف الجوية الصعبة.

تعاون مع شركة الصرف الصحي لمواجهة تجمعات المياه

وفي إطار التعاون المشترك مع شركة الصرف الصحي برئاسة المهندس سامي قنديل، تابعت رئيس حي العجمي تمركز معدات الحي والصرف الصحي في النقاط الحرجة للتعامل مع تجمعات مياه الأمطار. 

يأتي ذلك تماشيًا مع تحذيرات الهيئة العامة للأرصاد الجوية التي توقعت استمرار الأمطار الغزيرة.

إجراءات فورية لتأمين سلامة المواطنين

تحت إشراف سكرتير عام الحي ومدير المتابعة الميدانية، ومدير عام منطقة غرب بشركة الصرف الصحي، تمت متابعة منسوب المياه وكفاءة العمل بالمحطات والمعدات، بالإضافة إلى تجهيز بدالات الطوارئ لتلبية أي احتياجات عاجلة. كما تم العمل على تأمين غرفة تليفونات أرضية كانت قد تعرضت للتلف وسقوط الغطاء الخاص بها داخل الغرفة على طريق الإسكندرية - مطروح بالقرب من بوابة 8، مما كان يشكل خطرًا على حركة المارة والسيارات. تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة المخاطر فورًا.

استمرار حالة الطوارئ حتى استقرار الأحوال الجوية

وأكدت رئيس حي العجمي أن حالة الطوارئ ستستمر حتى استقرار الأحوال الجوية والانتهاء من معالجة كافة تجمعات مياه الأمطار في شوارع الحي. كما شددت على أن الحي سيواصل العمل بكامل طاقته لمواجهة تداعيات الطقس السيئ، مع مشاركة كافة الإدارات المعنية والجهات المختصة على مدار الساعة.

الاسكندرية درجة الاستعداد غربي الإسكندرية حالة الاستنفار فرق العمل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السباحة

وفاة السباح جون ماجد عقب غرقه بنادي الغابة

الذهب

1000 جنيه.. تراجع سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة اليوم

طقس

9 درجات | تحذير عاجل من الأرصاد للجميع

إنستاباي

هتعرف حولت كام.. تطبيق إنستاباي يفعل ميزة جديدة

محمد القلاجي

مشاكل في التنفس.. تعرض محمد القلاجي نجم دولة التلاوة لوعكة صحية مفاجئة ليلة الجمعة

كأس أمم أفريقيا

الحاسوب الخارق يكشف الفائز بكأس أمم أفريقيا 2026.. ما موقف مصر؟

مجمع محاكم المحلة

إحالة محفظ للقرآن بتهمه التعدي على صغيرة وهتك عرضها إلى المحاكمة بالمحلة

ايمان العاصي

صعب جدا.. أيمان العاصي تعلن إصابتها بفيروس جديد

ترشيحاتنا

الكذب

مش هيتضحك عليك .. 10 علامات تكشف الكذب أثناء الحديث

الجرجير

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الجرجير

المفاصل

15 نوع طعام شتويا يحمي من آلام المفاصل .. تفاصيل

بالصور

تحذير رسمي من مدافئ "الشموسة" بالأردن بعد تسجيل حالات وفاة واختناق في تسرب الغاز

أسباب خطورة مدافئ «الشموسة»
أسباب خطورة مدافئ «الشموسة»
أسباب خطورة مدافئ «الشموسة»

تتألم في رقبتك وتتساءل هل وسادتي السبب؟ إليك ما يجب شراؤه

كيف تؤثر الوسادة على صحة الرقبة؟
كيف تؤثر الوسادة على صحة الرقبة؟
كيف تؤثر الوسادة على صحة الرقبة؟

إجراء 40 عملية في 30 ساعة بمستشفى الزقازيق العام .. صور

عملية جراحية
عملية جراحية
عملية جراحية

مياه الشرقية توقع شراكات مع مؤسسات المجتمع المدني لتنفيذ وصلات للأسر الأولى بالرعاية.. صور

مياة الشرب بالشرقية
مياة الشرب بالشرقية
مياة الشرب بالشرقية

فيديو

سيدة تزعم ان ترامب والدها

ترامب هو والدي.. سيدة تركية تشعل الجدل على مستوى العالم

ايمان عبد اللطيف

عيار 21 بكام ؟.. تفاصيل سعر الذهب اليوم

إمام مسجد الزمالك

صفقات الأهلي لا تتوقف وآخرها إمام مسجد الزمالك

نجوم الزمن الجميل ورأس السنة

الذكاء الاصطناعي يعيد نجوم الزمن الجميل للاحتفال بـ رأس السنة| فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كانت السند فصارت المستبدَلة.. عن الخذلان الذي يأتي من أقرب الدوائر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: نعيش كذبة دون أن نشعر

د.هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: عامٌ يمضي.. وأملٌ يتجدد

شريف سليمان

شريف علي سليمان يكتب: من طه حسين إلى «كروان مشاكل»… كيف انقلبت موازين القدوة في المجتمع

المزيد