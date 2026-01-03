قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ماتشادو تتصدر المشهد.. المعارضة الفنزويلية نحو مرحلة جديدة بعد اعتقال مادورو
بعد شهر العسل .. هل تتم تسوية أزمة بنتايج مع الزمالك؟
ستارمر: أعتزم التحدث مع الرئيس ترامب والحلفاء بشأن ما حدث في فنزويلا
توترات واشنطن وكاراكاس تدعم الذهب رغم خسائر أسبوعية عالمية
كولومبيا: واشنطن لم تُخطرنا مسبقا بعمليتها في فنزويلا ونعزز وجودنا الحدودي
قبل مواجهة الفراعنة.. كل ما تريد معرفته عن منتخب بنين
رئيس الوزراء يتفقد محطة رفع صرف صحي الرياينة بمركز أرمنت بالأقصر
خريطة الاصابات فى الأهلي .. أزمة كبرى قبل موقعة أفريقيا .. ومفاجأة غير سارة بسبب مدافع الفريق
سعر الجنيه الذهب اليوم السبت 3 يناير 2026
القاهرة الإخبارية: روسيا من أوائل الدول التي أعلنت موقفًا من تطورات فنزويلا
المدعي العام الفنزويلي يطالب بإثبات أن الرئيس مادورو وزوجته على قيد الحياة
المرشد الإيراني ينتقد تهديد ترامب بالتدخل لمساعدة المتظاهرين إذا تعرضوا لإطلاق النار
حوادث

7 ملايين صاروخ.. القبض على مالك مخزن ألعاب نارية بالإسكندرية

القبض على مالك مخزن ألعاب نارية بالإسكندرية
القبض على مالك مخزن ألعاب نارية بالإسكندرية
مصطفى الرماح

تمكنت الأجهزة الأمنية ، من ضبط مالك مخزن بالإسكندرية لقيامه بالاتجار بالألعاب النارية.

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية قيام (مالك مخزن – مقيم بدائرة قسم شرطة ثان الرمل) بحيازة كمية من الألعاب النارية تمهيداً للإتجار بها.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال تواجده بالمخزن ملكه الكائن بدائرة القسم ، وبحوزته (قرابة 7 مليون قطعة ألعاب نارية مختلفة الأحجام والأشكال والأنواع – الأدوات المستخدمة فى التصنيع)، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

