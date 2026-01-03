7 ملايين صاروخ.. القبض على مالك مخزن ألعاب نارية بالإسكندرية

تمكنت الأجهزة الأمنية ، من ضبط مالك مخزن بالإسكندرية لقيامه بالاتجار بالألعاب النارية.

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية قيام (مالك مخزن – مقيم بدائرة قسم شرطة ثان الرمل) بحيازة كمية من الألعاب النارية تمهيداً للإتجار بها.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال تواجده بالمخزن ملكه الكائن بدائرة القسم ، وبحوزته (قرابة 7 مليون قطعة ألعاب نارية مختلفة الأحجام والأشكال والأنواع – الأدوات المستخدمة فى التصنيع)، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.