وفاة جون ماجد بعد الغيبوبة | أصدقاء الأسرة: اصطدم برصيف النادي بعد إنقاذه من الغرق

سيطرت حالة من الحزن الشديد على منصات التواصل الاجتماعي، عقب الإعلان عن خبر وفاة السباح جون ماجد، لاعب السباحة من ذوي الهمم بنادي الغابة الرياضي، في الساعات الأولى من صباح اليوم. وجاءت وفاته بعد أيام من تواجده داخل وحدة الرعاية المركزة، على خلفية تعرضه لحادث غرق داخل حمام السباحة الخاص بنادي الغابة الرياضي بمنطقة مصر الجديدة.

وفي هذا الصدد، كشف شاهد عيان - خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن السباح جون ماجد فقد وعيه داخل المياه عقب تعرضه للغرق، قبل أن يتمكن المسعفون من التدخل في اللحظات الأخيرة وإنقاذه. وأشار إلى أنه جرى نقله بسرعة إلى أقرب مستشفى لتلقي الإسعافات الطبية اللازمة.

ومن جانبها، كشفت رباب علوان، أنها علمت من مصادر مقربة من أسرة جون ماجد، إن والدة جون ماجد أعطته مهدئ بجرعة زيادة، لتساعده في التمرين.

وأضافت علوان- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن الطفل والكابتن كانوا مأجرين حارة من حمام سباحة بالنادي، لأنهم لم يكونوا أعضاء بالنادي، والطفل أغمي عليه بسبب المهدئ والتمرين كان صعب جدا في حالته الصحية.

وأشارت علوان، إلى أن خرج الطفل من حمام السباحة والشباب شايلينه علي كرسي بسبب الزحمة، وماشاءالله أطفال ذوي الهمم بتكون وزنها زائد فالولد وقع من على الكرسي اتصدمت رأسه برصيف النادي، واتفتحت رأسه.

التفاصيل الكاملة لوفاة جون ماجد

تعرض السباح جون ماجد، البالغ من العمر 18 عاما، لحادث غرق مفاجئ أثناء ممارسته تدريبات السباحة داخل نادي الغابة.

ووفقا للمعلومات، شعر اللاعب بحالة إعياء مفاجئة أثناء وجوده داخل المياه، تزامن معها تعرضه لتشنجات حادة أفقدته القدرة على الحركة، الأمر الذي وضعه في مواجهة مباشرة مع خطر الغرق.

وعلى الفور، تدخلت الفرق الطبية المتواجدة داخل النادي، حيث جرى إنقاذه وتقديم الإسعافات الأولية اللازمة له في موقع الحادث، قبل نقله بشكل عاجل إلى المستشفى.

وهناك تم إيداعه داخل قسم الرعاية المركزة، وسط تقارير طبية أشارت إلى حدوث توقف كامل في وظائف المخ، ورغم محاولات الأطباء المستمرة، شهدت حالته الصحية تدهورا ملحوظا انتهى بوفاته.

بداية الواقعة المأساوية

والجدير بالذكر، أن اللاعب جون ماجد من ذوي الاحتياجات الخاصة (يعاني من التوحد)، وكان يتدرب داخل نادي الغابة ضمن برنامج تدريبي خاص يتناسب مع حالته الصحية.

ووفقا لمصدر مقرب من أسرته، تعرض اللاعب خلال التدريب إلى حالتي إغماء متتاليتين.

وأوضح المصدر أنه، ورغم الجهود المكثفة التي بذلها المنقذون لمحاولة إنقاذه، فإن حالته الصحية شهدت تراجعا كبيرا، حيث حدث شبه توقف لعدد من الوظائف الحيوية، ما استدعى وضعه تحت متابعة طبية دقيقة داخل المستشفى.

وتعرض سباح نادي الغابة الرياضي لحالة غرق أفقدته الوعي داخل المياه، وكان على وشك الغرق الكامل، قبل أن يتم إنقاذه بمساعدة الأهالي المتواجدين في المكان.

وخلال عملية نقله إلى المستشفى باستخدام كرسي متحرك، سقط اللاعب من أعلى الكرسي، ما أدى إلى إصابته في الرأس وتعرضه لفقدان درجة إضافية من الوعي، الأمر الذي زاد من تعقيد حالته الصحية.