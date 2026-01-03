إهمال داخل حمام السباحة | شاهد عيان يكشف تفاصيل الساعات الحرجة في واقعة السباح جون ماجد

بات الإهمال الإداري والفني يفرض نفسه كأحد أخطر الأزمات التي تضرب الرياضات الفردية في مصر، وعلى رأسها لعبة السباحة، بعدما تحولت حمامات السباحة من ساحات تدريب وصناعة أبطال إلى مسارح لحوادث مأساوية أودت بحياة أكثر من لاعب خلال فترة زمنية قصيرة، ما أثار حالة من الغضب والاستياء داخل الوسط الرياضي.

تسود حالة واضحة من الإهمال بين المسؤولين عن إدارة ومتابعة لعبة السباحة في مصر، وهو ما أسفر عن وقوع حالتي وفاة خلال شهري ديسمبر الماضي ويناير الجاري، في مشهد يعكس غياب الرقابة وسوء التنظيم داخل بعض الأندية.

السباح الراحل يوسف محمد، ثم من بعده جون ماجد لاعب نادي الغابة، لقيا حتفهما نتيجة الإهمال الجسيم من القائمين على منظومة السباحة، في وقائع متشابهة كشفت عن خلل خطير في إجراءات السلامة والرعاية الطبية داخل حمامات السباحة.

وكشف شاهد عيان - خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن السباح جون ماجد فقد وعيه داخل المياه عقب تعرضه للغرق، قبل أن يتمكن المسعفون من التدخل في اللحظات الأخيرة وإنقاذه.

وأشار إلى أنه جرى نقله بسرعة إلى أقرب مستشفى لتلقي الإسعافات الطبية اللازمة.

ومن جانبها، كشفت رباب علوان، أنها علمت من مصادر مقربة من أسرة جون ماجد، إن والدة جون ماجد أعطته مهدئ بجرعة زيادة، لتساعده في التمرين.

وأضافت علوان- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن الطفل والكابتن كانوا مأجرين حارة من حمام سباحة بالنادي، لأنهم لم يكونوا أعضاء بالنادي، والطفل أغمي عليه بسبب المهدئ والتمرين كان صعب جدا في حالته الصحية.

وأشارت علوان، إلى أن خرج الطفل من حمام السباحة والشباب شايلينه علي كرسي بسبب الزحمة، وماشاءالله أطفال ذوي الهمم بتكون وزنها زائد فالولد وقع من على الكرسي اتصدمت رأسه برصيف النادي، واتفتحت رأسه.

وفي تحرك حاسم، وجهت النيابة العامة ضربة قوية للمسؤولين عن هذا الإهمال، حيث قررت إحالتهم إلى القضاء لاتخاذ القرار النهائي بشأن مسؤوليتهم القانونية، في خطوة تعكس جدية الدولة في محاسبة المقصرين.

ولا تعد واقعة وفاة السباح جون ماجد الأولى من نوعها، إذ سبقها حادث وفاة حمزة تامر لاعب الملاكمة داخل حمام السباحة بنادي الترسانة، ثم تلتها وفاة يوسف محمد لاعب نادي الزهور، ما يؤكد أن الإهمال أصبح ظاهرة متكررة تهدد أرواح اللاعبين، وتستدعي وقفة حاسمة قبل سقوط ضحايا جدد.